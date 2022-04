Pes v Dolnom Ohaji napadol mladú Ukrajinku: Dotrhal jej ruku aj nohu! Opis strašných chvíľ

K incidentu došlo po tom, ako u obyvateľky obce zazvonil kuriér. Žena mu vyšla otvoriť, vtedy však z jej dvora vybehol spomínaný pes. Informovala o tom TV JOJ. Pes patril jej synovi, no ten sa mal presťahovať do bytovky v rovnakej obci a zviera nechal v rodinnom dome. Po tom, čo pes vybehol a napadol mladú Ukrajinku, ktorá v tom čase prechádzala okolo, naňho matka majiteľa kričala a volala. Ako však pre cas.sk povedal starosta obce Ivan Solár, nevedela si s ním dať rady.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Na ulicu vybehli aj ľudia z vedľajších domov. „Začula som krik z domu, ja som myslela, "že naše psy, že sa niečo deje, tak som utekala,“ opísala incident suseda . Tá sa snažila mladej Ukrajinke ležiacej na zemi pomôcť a psa odtrhnúť. „Ale nedalo sa, pribehol mi pomôcť sused a ten ho odkopol. Potom som volala záchranku, policajtov,“ povedala. Napadnutá žena bola podľa jej slov vážne zranená. „Mala zahryznuté do stehna, to bolo viditeľné, a potom ruku. Vystrihli sme jej bundu a mala to tam dosť povytrhávané,“ opísala.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Žena bola následne hospitalizovaná na na oddelení úrazovej chirurgie a absolvovala operačný zákrok. „Obvodné oddelenie PZ Dvory nad Žitavou začalo v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ povedala policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Starosta obce si nevie vysvetliť, čo sa mohlo stať. So psom vraj doteraz žiadne problémy nemali. "Už sa rozpráva o jeho usmrtení, predsa len je to bojové plemeno,“ dodal.