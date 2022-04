COVID situácia sa stále zlepšuje: Mieri k nám špeciálna vakcína na OMIKRON! Máme tu aj deltacron a ďalšie druhy

Nasledujúce mesiace sa zrejme nadýchne slobody aj Slovensko. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes spolu s hlavným hygienikom oznámili ďalšie uvoľňovanie. Respirátory už nebudú v interiéri povinné. Menia sa aj podmienky karantény, podmienky izolácie ostávajú rovnaké. Sekvenácia však popri nových druhoch XE, XD a XF odhalila aj ďalšie. Zatiaľ sa však nemusíme ničoho obávať.

VIDEO Veľké uvoľnenie COVID opatrení! DETAILY Ruší sa povinnosť nosenia respirátorov, zmena aj pri karanténe

Počet pozitívnych, ale aj testov klesá

Po Veľkej noci klesli všetky kľúčové parametre. Priemerne denne na Slovensku k 20. aprílu pribudne okolo 1790 pozitívnych prípadov, čo je pokles takmer o polovicu oproti minulému týždňu, kedy pribúdalo viac ako 3200 prípadov.

Aj počet testov každým týždňom klesá, čo je tiež jedným z dôvodov nižšej pozitivity. Denne sa vykoná okolo 5-tisíc PCR testov, čo je polovica všetkých vykonaných testov. Pozitivita PCR testov klesla o 29 %.

Pri antigénovom testovaní klesla pozitivita o 5 %.

Napriek zlepšujúcej sa situácii, každý deň pribúda niekoľko úmrtí. Aktuálne ich denne podľa údajov NCZI a rezortu zdravotníctva pribudne priemerne 30. Na Slovensku evidujeme celkovo 19 790 úmrtí na COVID a 4 012 úmrtí s COVIDom.

Zaočkovanosť Slovenska sa výrazne nezvýšila. Minulý týždeň bolo podaných 2200 vakcín. Prvou dávkou je zaočkovaných 52 %, druhou 51 % a booster dávku má 30 % Slovákov.

Ďalšie druhy omikronu

Už minulý týždeň sme vás informovali, že na Slovensku sa okrem pôvodného omikronu a jeho subvariantu vyskytuje aj nový poddruh. Hlavný hygienik Ján Mikas vtedy pre Topky uviedol, že síce je infekčnejší a máme ho už aj na Slovensku, no v tomto prípade nie je dôvod na obavy. Tento týždeň sa u nás vyskytli aj ďalšie poddruhy omikronu. Ide o tzv. rekombinanty.

Z celkovo 260 sekvenovaných vzoriek v drvivej väčšine prevažuje subvariant omikronu, ktorý dominuje po celom svete. V šiestich percentách prípadov ide ešte o pôvodný omikron a 0,4 % vzoriek tvorili nové druhy XE a ďalšie. ÚVZ SR informovalo, že na Slovensku máme aktuálny poddruhy XD (1), XE (3), XJ (3), XL (2) a XQ (2).

Na Slovensku je aj deltacron

Rekombinanty boli zachytené rýchlo. V prípade rekombinantu XD ide o kombináciu delty a pôvodného omikronu, teda deltacron, XE je kombináciou pôvodného omikronu a jeho subvariantu. "Rekombinácia je častá u koronavírusov a považuje sa za očakávaný jav mutácie," uviedlo ÚVZ SR. Niektoré z nich sú označené skratkou VUM, teda monitorovaný variant. To platí aj pre deltacron.

Celkovo sa podľa úradu stretávame so situáciou "drift", teda mutáciou v rámci variantu, než so situáciou "shift", teda s celkom novými vetvami vírusu. "Drift je výrazne predvídateľnejšia situácia na vývoj liečiv, vakcín a lepšie pretrvávajúca imunita atď," uviedol ÚVZ SR.

Klesol aj počet hospitalizovaných a príjmy do nemocníc

Aktuálne je v nemocniciach hospitalizovaných 1156 pacientov, čo je pokles o niečo vyše 20 %. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 29 ľudí.

U viac ako 700 pacientov predstavuje COVID primárnu diagnózu.

Klesajú aj príjmy do nemocníc, väčšina je nezaočkovaných

Denne prijmú do nemocnice 82 pacientov, z nich 60 % nie je zaočkovaných. Na umelej pľúcnej ventilácii skončia traja pacienti denne, z nich 74 % nie je zaočkovaných.

Na Slovensko by mali prísť vakcíny adaptované na omikron

Od leta by na Slovensko mali prísť nové vakcíny od spoločnosti Pfizer, adaptované na koronavírusový variant omikron. Kontrakty má podpísané do roku 2023. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva. Predpokladá, že vakcína bude určená pre všetkých, určí to však výrobca.

Zdroj: Topky.sk/Maarty

Minister zároveň poukázal, že krajiny pracujú na vývoji mnohých univerzálnych vakcín. "Je možné, že to skončí štandardným očkovaním proti chrípke ako pri iných chrípkových ochoreniach každý rok," povedal Lengvarský s tým, že možností vývoja je veľa.

Slovensko má podľa ministra pomerne veľa vakcín. Teraz rokuje o tom, ako ich dodávky obmedziť alebo ich dostať iba v prípade potreby. "Niektoré vakcíny máme na sklade. Väčšinu z nich sme darovali," podotkol. Lengvarský očakáva, že sa situácia vyrieši tak, aby sa nemíňali financie na vakcíny, ktoré krajina nespotrebuje.

Uvoľňujú sa pravidlá pre respirátory aj karanténu

Respirátory budú od štvrtka povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou. "Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach," vyhlásil minister. Platiť budú viaceré výnimky.

Zdroj: Topky.sk/Maarty

Povinnosť nosiť respirátor sa tak ruší aj v divadlách či MHD. Hlavný hygienik v tejto súvislosti pripomenul, že nosenie respirátoru má aj napriek uvoľneniu opatrení význam, pretože takéto priestory môžu pre mnohých ľudí naďalej predstavovať riziko.

Osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, už nebudú povinné absolvovať karanténu. O povinnosti nastúpiť do karantény pre osobu po úzkom kontakte však môže rozhodnúť lekár. "Napríklad, ak by tento kontakt mohol ohroziť osobu imunodeficientnú alebo podobne," priblížil Mikas.

V prípade izolácie osoby po pozitívnom výsledku testu zmeny nenastávajú. Naďalej je povinná izolovať sa na päť dní a rovnako päť dní po ukončení izolácie platí aj povinnosť nosiť respirátor. Ak po piatich dňoch izolácie u pacienta naďalej pretrvávajú príznaky ochorenia COVID-19, o ukončení izolácie rozhoduje lekár.