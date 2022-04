Na Slovensku sa začlenili už tisícky utečencov: Berú aj zamestnania, ktoré Slováci nechcú! Jasné slová ministerstiev

BRATISLAVA – Vyše 324-tisíc. Toľko ľudí utieklo od začiatku ruskej invázie z Ukrajiny do bezpečia na Slovensko. Aj keď ich u nás ostala len časť, aj tým sa už vo väčšej miere podarilo nájsť si ubytovanie, prácu či umiestniť deti do škôlky či školy. Ako sa však vojnovým utečencom podarilo zapadnúť do novej práce, a o aké zamestnania majú vôbec najväčší záujem?

Celé sa to začalo 24. februára, kedy ruský prezident Vladimir Putin začal inváziu na Ukrajine. Od tohto agresívneho aktu u našich východných susedov ubehlo viac ako mesiac a pol a svoje domovy sa rozhodli opustiť státisíce až milióny Ukrajincov. Kým niektorí sa presunuli na západ krajiny, kde v súčasnosti ťažké boje neprebiehajú, iní sa rozhodli ísť do západných krajín ku svojim rodinám.

A dočasné útočisko pre mnohých Ukrajincov predstavuje aj Slovensko. Od začiatku vojny totiž prešlo slovensko-ukrajinskými hranicami vyše 324-tisíc Ukrajincov. Mnohí požiadali slovenské orgány o status dočasného útočiska, aby si tu mohli nájsť prácu, usídliť sa tu, kým sa situácia nezlepší a zapísať deti do škôl či škôlok. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa do pondelka 11. apríla podarilo zamestnať na Slovensku 3440 občanov Ukrajiny. A to najmä v profesiách, o ktoré nemajú Slováci záujem, čiže obsadzujú také pracovné pozície, ktoré dlhodobo riešia problém s nedostatkom pracovnej sily.

Najviac ich je vo výrobe

Ide napríklad o prácu vo výrobe, a to v 52 percentách, pomocné a podporné profesie v 29 percentách a upratovanie či čistenie v 11 percentách. Celkovo sa 930 Ukrajincov zamestnalo ako montážny pracovník vo výrobe, 325 Ukrajincov ako operátor výrobného zariadenia, 295 utečencov ako upratovačky, 241 ako pomocné sily v kuchyni, 215 ľudí ako pracovník v sklade, 70 Ukrajincov ako pomocná pracovníci v strojárstve, 34 utečencov ako vodiči autobusu, kamiónu či dodávky a 13 ako opatrovatelia v zariadení pre staršie osoby so zdravotným postihnutím.

„Počet voľných pracovných miest na slovenskom trhu práce vhodných na obsadenie cudzincami je v súčasnosti viac ako 32 tisíc. Ide o pozície, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem občanov Slovenska. Spravidla sú s nižšou úrovňou kvalifikácie, pri ktorých jazyková bariéra nie je prekážkou. Najväčší podiel záujemcov o prácu z Ukrajiny sa môže uplatniť v sektore operátorov a montérov strojov a zariadení, potom ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, napríklad upratovanie, pomocníci v sklade, pomocní pracovníci vo výrobe, a tiež ako pracovníci v službách a obchode, ako napríklad kuchári, opatrovatelia, čašníci,“ informoval rezort práce.

Pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku

Ako dodali, čoskoro však dôjde k nárastu sezónnych pozícii, a to v rozsahu približne 60-tisíc pracovných miest. Celkovo tak bude pre Ukrajincov k dispozícii zhruba 92-tisíc voľných pracovných miest. Rezort poukázal aj na to, že v súčasnosti je na slovenskom trhu práce nerovnováha medzi dopytom a ponukou a nedostatok pracovných síl tak hlásia viaceré segmenty trhu.

„Preto príchod pracovnej sily z Ukrajiny môže mať priaznivý vplyv na slovenskú ekonomiku. Zamestnávatelia, ktorí nedokážu dlhodobo obsadiť pracovné miesta, vítajú pracovnú silu odídencov z Ukrajiny. Pracovníci úradov práce sprostredkúvajú odídencom kontakty na týchto zamestnávateľov alebo im priamo ponúknu konkrétne pracovné miesta. Občania Ukrajiny s dočasným útočiskom nie sú zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Informácie o možnosti zamestnať sa dostávajú buď vo veľkokapacitných centrách alebo priamo na úrade práce,“ ozrejmilo ministerstvo.

Pomocou dotazníka tak úradníci ľahko zistia, či sa utečenci chcú zamestnať a akú pracovnú pozíciu by preferovali. V prípade, ak je dané pracovné miesto voľné, postúpia kontakt na utečenca zamestnávateľovi. Okrem toho všetky úrady podľa slov rezortu práce poskytujú utečencom informačno-poradenské služby pri hľadaní zamestnania a adaptácii v novom zamestnaní.

„Zamestnávatelia majú povinnosť oznámiť úradu práce formou informačnej karty údaje o zamestnaní príslušníka tretej krajiny pri vzniku aj pri ukončení zamestnania. Platové ohodnotenie Ukrajincov sa odvíja od ich schopností a zručností v závislosti od ich pracovného zaradenia rovnako ako v prípade zamestnávania slovenských občanov. Základná zložka mzdy je uvedená aj v inzerátoch na portáli. Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. Vzhľadom na skutočnosť, že cudzinec nesmie zarábať menej ako občan SR, existuje objektívny predpoklad, že cudzinci nie sú pre rast miezd prekážkou,“ uzavreli.

Pomáha infografika

Obdobné kroky zvolilo aj ministerstvo školstva. To ozrejmilo, že v prípade, ak chcú rodičia utekajúci z Ukrajiny prihlásiť svoje deti do školy, musia kontaktovať priamo vybrané školy. Rezort školstva preto pripravil infografiku, ktorou uľahčil utečencom proces hľadania škôl s voľnými miestami. Do infografiky pravidelne školské zariadenia nahlasujú, akou kapacitou disponujú a koľko detí vedia prijať. V infografike nájdu aj kontakty na tie-ktoré školy, ktoré rodičom vyhovujú v ich kritériách. Na stránke ministerstva školstva však nájdu potrebné informácie aj ukrajinskí pedagógovia, ktorí sa chcú v školstve zamestnať. Potrebné je vyplniť formulár, kde okrem kvalifikácie musí uviesť aj mesto prípadne kraj, v ktorom chce pracovať.

„Podľa dostupných informácií z registra sme od 24. 2. 2022 do 8. 4. 2022 evidovali 6 248 zaradených detí ukrajinských utečencov – z toho 774 v materských školách, 4 892 v základných školách a 618 v stredných školách, z celkového počtu 24 % v Bratislavskom kraji. Z 211 škôl, ktoré vyplnili register o voľných kapacitách na webovej stránke ministerstva školstva, evidujeme 6 300 voľných miest vo všetkých ročníkoch ZŠ. K 8. aprílu 2022 evidujeme 34 ukrajinských utečencov zamestnaných v školstve – sú to pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, ale výrazný podiel predstavujú administratívni a prevádzkoví zamestnanci,“ ozrejmil rezort školstva, ktorý myslel aj na jazykové bariéry ukrajinských občanov.

Z toho dôvodu organizujú pre ukrajinských občanov a detí utekajúcich pred vojnou jazykové kurzy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Rezort ozrejmil aj to, že v súčasnosti sú schválené učebnice ukrajinského jazyka a literatúry pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským a vyučovaním ukrajinského jazyka. Učebnice pre ostatné predmety nie sú preložené do ukrajinčiny. „Štátny pedagogický ústav v týchto dňoch pripravuje a postupne zverejňuje na svojej webovej stránke metodické materiály a prekladový slovník základných pojmov pre základné školy aj v ukrajinskom jazyku," ozrejmili a pokračovali.

"Prekladový slovník tvorí reprezentatívny výber štandardizovaných pojmov zo vzdelávacích štandardov (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov ZŠ: Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra, Matematika a práca s informáciami – matematika, informatika, Človek a príroda – prvouka, prírodoveda, biológia, fyzika, chémia, Človek a spoločnosť – vlastiveda, geografia, dejepis, občianska náuka. Slovník je pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v Slovenskej republike, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonných zástupcov žiaka-cudzinca, ale aj pre žiakov. Súčasťou prekladového slovníka bude aj obrazová príloha a tematický slovník k jednotlivým predmetom, ktoré pedagogický ústav zverejní v najbližších dňoch,“ vysvetlili s tým, že aktuálne pedagogický ústav pracuje aj na učebnici slovenského jazyka pre žiakov od 6 do 15 rokov, či pracovnom zošite slovenského jazyka pre materské školy.

Podľa slov ministerstva by škola a všetci zamestnanci školy mali venovať ukrajinským deťom náležitú pozornosť, pretože pre žiaka je zmena v kolektíve psychickou záťažou. O to viac, keď slovenčine ako jazyku nerozumie. Veď dieťa muselo opustiť krajinu, v ktorej vyrastalo a tým sa odtrhnúť od všetkého, čo poznalo. Zároveň boli spustené telefónne linky v ukrajinskom jazyku a zriadená emailová adresa ukrajina@minedu.sk. "Pre školy máme k dispozícii 62 intervenčných tímov, v každom kraji je ich minimálne 7: V intervenčných tímoch sú skupiny 3 až 8 odborníkov, sú to psychológovia, špeciálni pedagógovia, ktorí majú skúsenosti s krízovou intervenciou a dokážu pomôcť učiteľom či deťom, pomôcť so socializačnými a adaptačnými aktivitami pre deti, či pomôcť priamo deťom, ktorých vojna poznačila. K dispozícii je aj zoznam ukrajinsky hovoriacich odborníkov, ktorí sú jednotlivým tímom k dispozícii,“ uzavrel rezort školstva.