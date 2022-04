Vodu kážu, víno pijú? Štátna poisťovňa údajne poskytla novootvorenej nemocnici lukratívnu zmluvu: Vraj je všetko inak!

V súčasnosti mnohí poistenci, najmä štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, riešia veľký problém – ten sa týka zdravotnej starostlivosti. Totižto, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti združení pod Zväzom ambulantných poskytovateľov, sa nedohodli so štátnou poisťovňou na novej zmluve a vyzeralo to tak, že od 1. apríla tak dostanú len akútnu zdravotnú starostlivosť. Všetko je však napokon inak a členovia zväzu s poisťovňou ďalej rokujú.

VšZP garantuje úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa doterajších zmluvných podmienok aj v ambulanciách členov ZAP počas celej doby prebiehajúcich rokovaní. "Pre poistencov VšZP sa ani od 1. apríla nič nemení. Z verejného zdravotného poistenia im je naďalej hradené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ako doteraz," povedala manažérka oddelenia komunikácie poisťovne VšZP Eva Peterová. Riaditeľka ZAP zdôraznila, že k dohode pristúpili s ohľadom na pacientov. Rokovania budú pokračovať budúci týždeň.

Lukratívna zmluva?

Avšak, v súčasnosti sa rieši aj ďalší problém. Všeobecná zdravotná poisťovňa totiž údajne poskytla novej rehabilitačnej nemocnici SANOM lukratívnu zmluvu, v ktorej ponúkajú za poistenca oveľa vyššie denné krytie, ako tomu je v prípade iných rehabilitačných zariadení. Podľa informácií Topky.sk sa tieto ceny majú pohybovať vo výške 175 eur na deň na pacienta. Pre porovnanie, štátne rehabilitačné centrum v Kováčovej, ktoré je medzi ľuďmi známe a dlhé roky pôsobí na trhu, dostáva krytie na poistenca 129 eur na deň. Naopak, nemocnica Vitalita v Lehniciach, ktorá sa zameriava aj na rehabilitáciu ľudí po cievnych mozgových príhodách a polytraumách, má dostávať denne na pacienta ani nie 100 eur.

Tu však údajne celý problém nekončí. SANOM má mať údajne aj neobmedzené laboratórne a diagnostické vyšetrenia, pričom tento benefit údajne majú ako jediné zariadenie na Slovensku. Kde je však pravda? Topky.sk vo veci oslovili samotnú poisťovňu. Tá priznala vysoké denné krytie nemocnice SANOM, údajne je však celý problém inak.

Podľa ich slov je SANOM špecializované zariadenie a je nemožné ho porovnávať s kúpeľnými zariadeniami, pretože je, okrem iného, vybavené najmodernejšími prístrojmi. „Sanom je predovšetkým zameraný na neurorehabilitáciu ťažkých stavov s neurologickou symptomatológiou. Ide o ťažko postihnutých pacientov nepohyblivých často inkontinentných vyžadujúcich nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a špecializovanú a komplexnú terapeutickú a robotickú rehabilitáciu. Veľkou rozpočtovou položkou sú aj náklady na lieky, chirurgické ošetrenie rany napr. pri prekladoch z traumatológie a podobne,“ vysvetlila manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Z toho dôvodu má poisťovňa s nemocnicou zazmluvnené dve ceny krytia, a to 175 eur za deň pobytu pre ťažké stavy z dôvodu zabezpečenia komplexnej starostlivosti a 110 eur na deň pre pooperačné stavy s istým rozsahom rehabilitácií. Avšak, podľa Peterovej je priemerná úhradová cena za jeden deň v nemocnici nižšia, ako v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová.

„Čo jednoznačne vyvracia lukratívnosť zmluvy. Pre porovnanie, v Českej republike je za porovnateľnú starostlivosť úhrada vo výške 210 eur na deň. Pacienti po cievnych mozgových príhodách, úrazoch, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikáciách boli donedávna kvôli nedostatočným kapacitám a dlhej čakacej dobe v Národnom rehabilitačnom centre Kováčova odkázaní na liečenie v sanatóriách v Českej republike. Z toho dôvodu bola VšZP iniciátorom otvorenia viacerých zariadení ako Marina Kováčová, Vitalita Lehnice, ale aj unikátnej nemocnice Sanom v Bratislave, čím sa skrátili čakacie doby na potrebnú liečbu,“ ozrejmila hovorkyňa.

Rovnako podľa nie je pravda aj to, že ako jediné zariadenie na Slovensku má zabezpečené neobmedzené laboratórne a diagnostické vyšetrenia. Podľa slov Peterovej nemajú totiž zazmluvnené žiadne takéto vyšetrenia. Príbeh rehabilitačnej nemocnice SANOM sa začal písať v septembri minulého roku, kedy prebehlo slávnostné otvorenie zariadenia v bratislavskom Novom Meste. Vtedy na otvorení bol aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Ide o nemocnicu, ktorá sa okrem liečebnej rehabilitácie špecializuje aj na neurorehabilitáciu.

Ďalšie problémy

Ešte v piatok vyšla informácia, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa mení podmienky pre zazmluvnenie kúpeľov. Oznámila, že im dorovnáva platby a zvyšuje kúpeľný štandard pre svojich poistencov. Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) takéto závery odmieta. Jej šéfka Janka Zálešáková reagovala, že dostupnosť kúpeľnej starostlivosti v roku 2022 nebude taká, aká bola pred pandémiou, aj keď jej potreba u občanov stúpa. VšZP tento týždeň informovala, že sa dohodla s väčšinou kúpeľných zariadení. V nových zmluvných podmienkach podľa svojho stanoviska pre svojich poistencov garantuje vyšší počet procedúr, ako aj vyšší štandard ubytovania pri zachovaní pôvodných cien.

ASK nesúhlasí, že sa zvyšuje kúpeľný štandard pre poistencov. „VšZP hradí len 70 percent oprávnených nákladov poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, a to len v prípade štandardného ubytovania," uviedla v stanovisku. Peniaze z avizovaného dofinancovania zdravotníctva sa podľa ASK do ponúk nepremietli. VšZP v stredu (30. 3.) avizovala, že nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu s kúpeľnými zariadeniami, ktoré nepristúpili na podmienky. Sieť má podľa svojho stanoviska naplnenú natoľko, aby dokázala zabezpečiť kúpeľnú starostlivosť poistencom. Podľa ASK boli v tom čase podpísané zmluvy približne na polovicu lôžok v liečebných kúpeľoch.