Vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne má dôveru ministra zdravotníctva, zmenu neplánuje

BRATISLAVA - Vedenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) má dôveru ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a zmeny v tejto oblasti neplánuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová na margo ministrovho stredajšieho (30. 3.) stretnutia so šéfom VšZP Richardom Strapkom.

"Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa priebežne zaujíma o situáciu vo VšZP a s vedením poisťovne z pozície akcionára je v pravidelnom kontakte, rovnako tak včera absolvoval pracovné stretnutie s vedením poisťovne," uviedla hovorkyňa.

Ministerstvo podľa jej slov do zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nezasahuje a nevstupuje ani do priebehu rokovaní. "Poisťovňa nás informovala, že robí všetko pre to, aby mali pacienti zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, prioritou pre ministerstvo zdravotníctva je adekvátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť pre všetkých ľudí na Slovensku," doplnila.