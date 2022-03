AKTUÁLNE Najvyšší súd rozhodol: Slota si môže vydýchnuť! Čakajú ho však obmedzenia

Aktualizované o 13:40

Senát Najvyššíe súdu SR rozhodol, že obvinený Ján Slota sa ponecháva na slobode. Súd mu však väzbu nahradil písomným sľubom, že povedie riadny život, dohľadom probačného a mediačného úradníka. Zároveň mu uložil zákaz vycestovať do zahraničia a povinnosť sa zdržiavať v mieste trvalého pobytu. Slota bude mať tiež monitorovací náramok.

Aktualizované o 13:30

Pojednávanie je prerušené za účelom porady senátu.

Aktualizované o 13:28

Obhajoba má za to, že sťažnosť prokurátora je nedôvodná v celom rozsahu, a to z dôvodu, že prokurátor subjektívne hodnotí osobu a povahu obvineného. "Inštitút väzby je neprimeraným zásahom do jeho osobných práv. Vzhľadom na uvedené navrhujeme Najvyššiemu súdu, aby celú sťažnosť prokurátora zamietol," povedal Slotov obhajca.

Galéria fotiek (2) Obhajcovia obvineného Jána Slotu na Najvyššom súde.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované o 13:27

Prokurátor ÚŠP navrhuje zrušiť napadnuté rozhodnutie a vziať Slotu do väzby alebo mu väzbu nahradili monitorovacím náramkom, probačným úradníkom a inými obmedzeniami a povinnosťami. Zároveň navrhuje zloženie peňažnej záruky.

Prokurátor podal návrh na vzatie do väzby Jána Slotu pre obavy z pôsobenia na svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený je zo zločinu prijímania úplatku v spolupáchateľstve. Za vinu sa mu kladie prijatie úplatku v roku 2018 pre sudcu Krajského súdu v Žiline P. P. a jeho následné odovzdanie vo výške 5000 eur.

Špecializovaný trestný súd prepustil Slotu zo zadržania na slobodu, prokurátor sa podal okamžite sťažnosť. Prokurátor je toho názoru, že ani odstup času nič nemení na tom, že obvinený Slota by mohol pokračovať v trestnej činnosti.