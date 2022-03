Minister Naď privítal na Slovensku rezortnú kolegyňu s Česka: Chcú prehĺbiť spoluprácu v oblasti obrany

BRATISLAVA - Slovensko a Česká republika chcú prehĺbiť spoluprácu v oblasti modernizácie ozbrojených síl a obranného priemyslu. Vlády SR a ČR by mohli niektoré obranné projekty riešiť spoločne alebo vzájomne. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) a ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová o tom informovali po piatkovom spoločnom rokovaní v Bratislave.

"Dohodli sme sa, že si vymeníme zoznamy našich nielen štátnych podnikov či akciových spoločností, ale celkovo podnikov, ktoré riešia zbrojárske akvizície na slovenskej i českej strane, tak, aby sme mohli byť konečne tí ministri, ktorí budú spolupracovať v rámci našich vlád na základe najjednoduchšieho ponukového konania vláda-vláda," načrtla Černochová. Ako poznamenala, o takejto spolupráci sa už hovorilo veľa. Verí, že tentokrát sa ju podarí aj naplniť.

Slovenský minister vyzdvihol zapojenie Českej republiky do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO na Slovensku. Hovorí o signáli dobrých vzťahov a zodpovedného spojenectva. "Predpokladám, že prví vojaci prídu v horizonte týždňov," uviedol Naď. Česko bude veliteľskou krajinou, schválený mandát ráta s prítomnosťou do 600 vojakov. Podľa Černochovej by mohla ČR nasadiť tankový prápor, výsadkárov, čatu bezpilotných prostriedkov či logistov.

Potreba prezbrojovania armád

Obaja ministri zdôraznili potrebu prezbrojovania armád. Naď apeluje aj na zvyšovanie príslušníkov ozbrojených síl. Hovorí tiež o veľkej politickej vôli zvyšovať obranný rozpočet. V súvislosti s následkami vojny na Ukrajine Naď tiež ocenil humanitárnu pomoc Slovensku, ale aj poskytnutie vojakov na vybudovanie stanového mestečka pri Liptovskom Mikuláši či nasadenie českých policajtov na východnú hranicu.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Blízke vzťahy Slovenska a Česka by sa mali prejaviť aj pri nadchádzajúcom českom predsedníctve v Rade Európskej únie a slovenského predsedníctva vo V4, kde chcú krajiny prepojiť svoje priority.

Pre českú ministerku išlo o prvú bilaterálnu návštevu po nástupe do funkcie. Ministra Naďa pozvala na oslavy 80. výročia operácie Anthropoid.