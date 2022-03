Minister financií Igor Matovič chce vyplatiť 13. dôchodky čo najskôr, možno už v máji

BRATISLAVA - Vzhľadom na aktuálny výrazný rast cien, ktorý neutícha, navrhuje vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyplatiť 13. dôchodky čo najskôr. Namiesto vianočného obdobia by tak mohli dôchodcovia dodatočnú penziu dostať podľa Matovičových odhadov už v máji alebo júni. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii. So zabezpečením prostriedkov podľa neho nebude problém, je to totiž len posun v čase.