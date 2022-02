Primátor Bratislavy a zástupcovia komunít vyzvali na zastavenie nenávisti

"Už dávno to nie je len nevinná zábavka niekde na internete. Je to nebezpečná zbraň a vyberá si svoju daň aj vo fyzickom priestore," vyhlásil Vallo. Všetky algoritmy, ktoré produkujú ľudské zlo na sociálnych sieťach, sa podľa jeho slov začínajú prelievať do fyzického priestoru slovenských miest. "Pripravujú nás o zvyšky súdržnosti, na ktorej každá komunita, mesto či štát stoja," podotkol. Zástupcovia komunít i primátor hlavného mesta upozornili, že sú konfrontovaní s rastúcou zlobou zo všetkých strán. Taktiež, že podnecovanie a stupňovanie vyhrážok sa ľahko mení na agresívne správanie a fyzické útoky. Nenávisť je podľa Valla cítiť aj v uliciach miest a obcí a Bratislava nie je výnimkou.

"Židovská komunita v poslednom období čelí násobnému zvýšeniu verbálnych, ale aj fyzických útokov oproti minulosti. Na čoraz agresívnejšie správanie nás upozorňuje mestská polícia aj ľudia z dotknutých komunít," povedal Vallo s tým, že sa nedá pochopiť, ako dokáže niekto "vyliať zo seba" to najhoršie a ešte sa tým verejne chváliť a podnecovať k rovnakému správaniu aj ďalších.

V Bratislave sú ľudia rôzneho pôvodu

Primátor upozornil, že v Bratislave ako hlavnom meste SR sú ľudia rôzneho pôvodu, náboženstiev a z rôznych kútov sveta. Hanlivé nálepkovanie, vyvolávanie nenávisti voči etnikám, náboženstvám či štátom robia podľa jeho slov z týchto ľudí bezbranné terče koncentrovaného hnevu. "Práve tieto komunity vždy ako prvé pociťujú, keď sa prejde od nenávistných slov k fyzickým útokom," skonštatoval.

Spoločne so zástupcami komunít vyzval, aby verejnosť vytesnila zo seba i svojho okolia nenávisť. Tým, ktorí ju produkujú z domovov za svojím počítačom alebo z parlamentnej lavice, odkázali, aby sa spamätali. "Nenávisť, ktorú v nebezpečnej koncentrácii šírite, neosedláte. V konečnom dôsledku zničí aj vaše politické kariéry. Medzi tým však zničí kvalitu životov tisíckam ľudom a povedie k rozpadu spoločnosti," vyhlásil Vallo.

Z komunít sa na vyhlásení k zastaveniu šírenia nenávisti zúčastnil teológ Daniel Pastirčák, predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava Tomáš Stern, publicista Michal Havran, Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva. Taktiež lekár Peter Sabaka, Silvia Porubänová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva či komik František Košarišťan.