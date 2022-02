Generál Macko to povedal na rovinu: Putin sa správa ako agresívne decko na ihrisku! Hrozí vojnová katastrofa?

Spojené štáty, ďalšie krajiny NATO aj Ukrajina už celé týždne upozorňujú na vysokú koncentráciu ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach a obávajú sa možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Moskva prípravu útoku popiera a Západ obviňuje z hystérie. Zároveň od NATO žiada bezpečnostné garancie vrátane prísľubu, že sa Aliancia nebude rozširovať ďalej na východ, predovšetkým o Ukrajinu a Gruzínsko. Rusko v súčasnosti organizuje spoločné rusko-bieloruské vojenské manévre na území Bieloruska a ďalšie námorné cvičenie v Čiernom mori. Aj tieto cvičenia sú súčasťou zvýšenej ruskej vojenskej aktivity v blízkosti ukrajinských hraníc, ktorá vyvoláva obavy z toho, že Rusko chystá inváziu na Ukrajinu.

Na Ukrajine je v týchto dňoch mimoriadne napätá situácia aj po ostreľovaní proruskými separatistami. Po streľbe dokonca hlásia ukrajinská armáda smrť dvoch vojakov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu dvakrát telefonoval s Vladimirom Putinom a medzi týmito rozhovormi sa spojil aj s viacerými západnými lídrami vrátane amerického prezidenta Bidena či britského premiéra Borisa Johnsona. V zásade sa dohodli na summite, ktorý sa má začať len v prípade, že Rusko nezačne útok na Ukrajinu.

Nezmenená vojnová propaganda

Podľa bývalého zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl a exveliteľa Výcvikového centra spojeneckých síl NATO v Bydgoszczi Pavla Macka si však tí, ktorí chcú vojnu, vždy nájdu dôvody. „Vojnová propaganda sa od čias Goebbelsa príliš nezmenila. Režim prezidenta Putina ju iba dotiahol na vyššiu úroveň vďaka výdobytkom moderných technológií a slobodám demokratického sveta. Bez našich slobôd by Putinov režim nemohol budovať piate kolóny a šíriť masovú propagandu priamo vo vnútri ostatných krajín,“ uviedol, pričom poukázal na skúsenosti posledných dní. Podľa jeho slov takmer za každým článkom istého spravodajského ruského portálu sa skrýva dlhodobo pripravovaný príbeh, ktorý je však účelový. A aj keď externé publikum zo zahraničia vidí tento problém, domáce ruské publikum je čoraz viac masírované o nevyhnutnosti vojny a akceptácie obetí.

„Kto sleduje vývoj dlhodobo vie, že toto je len vojnová hmla. Súčasná situácia je len vyvrcholením dlhodobého vývoja, ktorý trvá celé roky a dospel do kulminačného bodu. Režim prezidenta Putina a sám Vladimír Putin sa správa ako agresívne decko na ihrisku. Je frustrovaný, celú dobu kope okolo seba a nič sa nemení. Nikto nechce pochopiť, že je výnimočný, že si zaslúži všetku pozornosť a že ho treba urobiť vodcom ihriska,“ upozornil Macko, ktorý dlhodobo tvrdí, že nie je žiadny racionálny dôvod na to, aby Rusko išlo do dlhej bratovražednej vojny. A to z dôvodu, že Ukrajina nechce byť nepriateľom Ruska, ani ho nijakým spôsobom ohrozovať, len jej obyvatelia chcú žiť po svojom. Poukázal na to, že legenda o chystanej krajinskej agresii sa tu objavila už na jar 2021.

Už vtedy Rusko prvýkrát zhromaždilo vyše 100-tisíc vojakov okolo Ukrajiny, pričom vodca Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin už dlhé mesiace hovorí o chystanej agresii už dlhé mesiace. „Preto sa k tomu pridáva reportáž o tom, ako NATO podnecuje vojnu, ako obrovsky (zatiaľ o 5 tisíc) navyšuje svoje vojská. Tie sú mimochodom na vlastnom území NATO. Ale to nebráni ruskej propagande ani slovenským vojnovým štváčom vydávať ich za okupačné vojská, ktoré sa chystajú zaútočiť. Čím a proti komu? Zatiaľ si stále myslím, že prezident Putin sa nesnaží o veľkú a dlhotrvajúcu vojnu. Dal Ukrajincom a svetu neprijateľné ultimáta na úrovni požiadaviek nacistického Nemecka v rokoch 1937-1939. Západ zatiaľ neustúpil,“ uviedol s tým, že Vladimir Putin si vypýtal veľa, ale nedostal nič a zašiel príliš ďaleko.

Vylúčiť sa nedá ani veľká vojna

Podľa Macka však Putin potrebuje dať obyvateľom nejaké výsledky. Aj z toho dôvodu si myslí, že ruský prezident potrebuje menší konflikt na východe Ukrajiny a umelo vyvolaná vojnová hystéria, násilná evakuácia obyvateľov Donbasu proruskými silami a výbuchy majú vytvárať len kulisu a zámienku. Avšak, vylúčiť sa podľa jeho slov nedá ani veľká vojna. „Konflikt sa stále dá odvrátiť, ale jediný, kto to môže urobiť, je prezident Putin. Bohužiaľ, zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že ten bude napínať struny na maximum. Ak pri tom prasknú, nikto nevie dať garanciu, že sa prípadný konflikt podarí udržať v obmedzenom rozsahu a s minimálnymi stratami. Šachová partia s otvoreným koncom je plnom prúde,“ konštatoval generál v sobotu.

Avšak, v nedeľu popoludní poukázal na to, že pribúdajú symptómy možnej vojnovej katastrofy. A to napríklad, že sa mimoriadne zintenzívňuje proruská propaganda na všetkých mediálnych frontoch a sociálnych sieťach. Rovnako tak malo v nedeľu skončiť cvičenie ruských a bieloruských vojsk, no namiesto toho vojská na mieste zostávajú a cvičia naďalej. Upozornil aj na to, že sa zvyšuje počet narušení prímeria na Donbase a Rusi tvrdia, že bolo ostreľované ich územie v Rostovskej oblasti strelami z Ukrajiny.

„Svojou synchronizovanou troškou do proruskej kampane prispel aj dlhoročný agent ruských záujmov Andrej Danko. Ten obvinil všetkých okrem britskej kráľovnej z diletantizmu. Nešetril nemeckého kancelára, predsedníčku Európskej komisie ani britského premiéra. Pán Danko absolútne vylučuje akékoľvek vojenské hrozby zo strany Ruska. Takže sa nemusíme báť neukončeného cvičenia v Bielorusku ani iných aktivít a môžeme spávať v kľude,“ uzavrel.

K celej veci sa vyjadril aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS). Ten upozornil na informačnú kampaň plnú klamstiev a zavádzaní. Poukázal na zistenia ministerstva obrany, že údajná spontánna evakuácia civilného obyvateľstva Donbasu pred hroziacim útokom ukrajinskej armády bola len divadlom. Podľa metadát a informácií o dátume a čase vyhotovenia videa bol totiž príbeh natočený až dva dni predtým – a teda 16. februára, aj keď tvrdili, že ide o video z 18. februára. „Spontánna reakcia tak nie je spontánnou, ale vopred pripraveným divadlom a ďalšou silnou indíciou, ako sa Rusko snaží vytvoriť casus belli - zámienku pre vojnu, skrze lži a manipulácie,“ uviedol rezort obrany. Klus preto ľudí vyzval, aby sa nedali oklamať a podobné klamlivé informácie vyvracali. „V opačnom prípade sa nám to vráti ako bumerang vtedy, keď to budeme najmenej čakať. Na naše zaváhanie totiž už dnes čakajú aj slovenskí politici pohŕdajúci slobodou a demokraciou,“ uzavrel.

