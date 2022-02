Kolíková podľa Tomáša ohrozuje čerpanie fondov: Bez kompromisu reforma neprejde, odkazuje Gyimesi

Galéria fotiek (1) György Gyimesi

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR za OĽANO György Gyimesi si myslí, že ak sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nenaučí robiť kompromisy a bude naďalej presadzovať súdnu mapu tak, ako doteraz, reforma neprejde, a dočká sa tak vyjadrenia nedôvery. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. S nezaradeným poslancom z Hlasu-SD Erikom Tomášom sa zhodli, že s Kolíkovej reformou nesúhlasí ani jeden sudca. Tomáš ministerku kritizuje za "držanie sa stoličky zubami-nechtami". Každý minister vo vyspelej krajine by podľa neho odstúpil, ak by mu neprešla jeho najzásadnejšia reforma.