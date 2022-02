Blížime sa k rekordu ceny benzínu? Slová analytikov ľudí nepotešia: To najhoršie má ešte len prísť!

BRATISLAVA - Od začiatku nového roka tu máme výrazné zdražovanie, na ktoré obyvateľov Slovenska pripravovali politici už dlhodobo. Stúpli ceny elektriny, plynu, potravín, ale aj benzínu a nafty. A aj keď je v súčasnosti palivo do auta mimoriadne drahé, stále sme neprekonali rekord z roku 2012. Podľa analytikov však nebude trvať dlho, kým sa aj to zmení. Pre ľudí však dobré správy nemajú.

Zdražovanie sa dotklo každej domácnosti Slovenska. Veď hore išli nielen potraviny, ale aj ceny elektriny či plynu. Práve tie sú v súčasnosti najvyužívanejšie na kúrenie či varenie a bez nich sa nezaobíde žiadna z domácností. Aj keď v stredu počas rokovania vlády prišli dobré správy v podobe zmrazenia ceny energií do roku 2024, Slováci majú hlavy v smútku. Pravidelne totiž vo veľkom stúpajú ceny paliva do áut. Aj keď v súčasnosti nie sme ani zďaleka na rekorde z roku 2012, analytici nemajú pre ľudí dobré správy.

Doterajší rekord ceny benzínu padol v 37. týždni roku 2012. Vtedy dosahoval liter paliva cenu 1,604 eura. Nárast vidieť aj v medziročnom porovnaní - kým vo februári 2021 sme za liter benzínu zaplatili zhruba 1,288 eura, v súčasnosti to je už viac ako 1,5 eura. A ceny naďalej rastú. Podľa komoditného analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka stúpne cena benzínu do konca februára ešte o tri centy. Ide pritom o dôsledok rastu cien ropy v uplynulých týždňoch. "Ropa zdražuje kvôli tomu, že je globálna spotreba vyššia ako ponuka. Zásoby sú o približne 10 % nižšie oproti normálnej úrovni," vysvetlil Tomčiak vysoké ceny benzínu. Predpovedá, že v druhej polovici roka sa spotreba ropy vo svete mala zvýšiť na predpandemické maximimum.

Aj z toho dôvodu sa nedá očakávať, že by ceny paliva mali klesať. "Domácnosti by mali byť pripravené na ďalšie inflačné tlaky, ktoré pretrvajú celý rok. Pre vodičov, ktorí bývajú blízko hraníc s Poľskom (cca do 50 km) je výhodnejšie tankovať tam. Na jednom litri môžu ušetriť až 25 centov. To je pri 50litrovej nádrži 12,5 EUR. Cestu za lacnejšími pohonnými hmotami je možné spojiť i s cestou za nákupmi potravín, ktoré sú v Poľsku tiež lacnejšie oproti Slovensku. V Poľsku sa pochopiteľne oplatí tankovať i vodičom nákladnej dopravy," napísal Tomčiak. Narážal pritom na situáciu z prihraničných okresov, odkiaľ obyvatelia Slovenska vo veľkom chodia tankovať.

Poľsko totiž zaviedlo nižšie DPH na potraviny aj pohonné látky, a tým sú nižšie aj ceny paliva. Okrem toho, vysoké ceny pohonných látok vyhnali "do ulíc" aj autodopravcov, ktorí požadujú rokovanie s vládnymi predstaviteľmi. Jednou z ich podmienok je aj vrátka spotrebnej dane zo zakúpených 1000l phm o sumu 38 eur na tento objem zakúpenej PHM na území Slovenska. V súčasnosti je hodnota cena ropy Brent na úrovni 93 USD za barel. Rekord bol dosiahnutý v júli 2008 pri cene 147,5 USD za barel. A k tejto hranici máme podľa Tomčiaka ešte ďaleko.

Podľa Martina Vlachynského z INESS-u k poklesu ceny ropy v najbližšom období nepríde. A to z viacerých dôvodov - môže za to napätie na východe, uvoľňujúce sa obmedzenia a stým spojené cestovanie, rastúce ceny iných zdrojov energie ale aj štedré zásobovanie trhov novými peniazmi z centrálnych bánk. Poukázal aj na ďalší fakt. "Poliaci sa tomu rozhodli čeliť nižšími daňami. Z nášho rozpočtu je však už značne "narozdávané" (deficit 5 miliárd), preto vláda váha. Volič sa musí rozhodnúť, či viac ocení tehotenskú dávku, alebo zľavu na daniach," konštatoval.

Investičná banka JPMorgan však prišla s pesimistickým scenárom, podľa ktorého by napätie na rusko-ukrajinských hraniciach mohlo spôsobiť nárast ceny ropy na 150 dolárov za barel. Ba čo viac, predpokladajú, že koncom roka by sa mohla cena ropy vyšplhať na 125 dolárov za barel. V takom prípade by si Slováci museli siahnuť hlbšie do vrecka - cena benzínu by totiž predstavovala až 1,8 eura za liter.

V prípade, ak by sa naplnila katastrofická predikcia banky, tak by cena benzínu atakoval dve eurá za liter. „Ak by sa naplnila pesimistická predikcia zdraženia ropy na 125 USD, tak by ceny na čerpacích staniciach vzrástli oproti súčasnosti o cca 30 centov na 1,80 EUR za liter u benzínu a 1,70 EUR za liter u nafty. Takto vysoká cena ropy a pohonných hmôt by už pre mnohé krajiny bola ekonomicky neprijateľná a spotreba by sa začala utlmovať," uzavrel Tomčiak.