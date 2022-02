Na Slovensku sa budú ženiť všetci čerti: Oteplenie, víchrica a búrky v jeden deň! To najhoršie ešte len príde

BRATISLAVA – Aj keď je len polovica februára, už zopárkrát to tu vyzeralo, ako by prišla jar. Veď koncom minulého týždňa prišlo na Slovensko veľké oteplenie a ortuť teplomerov ukazovala až +15 stupňov Celzia. A ďalšie veľké oteplenie ku nám príde už o pár dní. Nebude všetko tak ružové, ako si predstavujeme. Nad naše územie sa totiž blížia aj víchrice či búrky!

Aj keď je len polovica februára, vyzerá to tak, že tohtoročnej zime už definitívne odzvonilo a teploty už rapídne klesať nebudú. Ba naopak, v poslednom čase sa vo veľkom otepľuje. Veď nie je to tak dávno, čo nad územie Slovenska dorazilo oteplenie, ktoré so sebou prinieslo teploty ďaleko nad 10 stupňov Celzia. Toto počasie sa tu zdržalo do piatku a následne sa, najmä v noci, ochladilo. Toto počasie je tu doteraz, aj to sa však čoskoro zmení.

Archívne VIDEO Víchrica úradovala aj na Donovaloch: Snehom zaviate cesty a zlá viditeľnosť

V stredu totiž na Slovensko dorazí výrazné oteplenie, ktoré sa prejaví najmä vo štvrtok. Teploty vystúpia nad 10 stupňov Celzia, a to najmä na juhozápade krajiny. Ba čo viac, vo štvrtok budú teploty atakovať aj hranicu +20 stupňov Celzia! „Opierame sa pritom o predpovede modelu ECMWF, ktorý vo svojej predpovedi ohlasuje teploty okolo +13 °C až +18 °C s centrom dejiska práve na juhozápade Slovenska. Aj stred a východ Slovenska oteplenie zaregistruje pomerne citeľne až do +10 °C, v horských polohách dokonca ani na poludnie nemusí mrznúť, čím sa zvyšuje riziko lavín,“ upozornil portál Meteo Slovensko. Oteplenie sa dotkne aj nočných teplôt, ktoré vystúpia až na 6 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Avšak, s príchodom teplého frontu sa nad naše územie rozšíri iný, nebezpečný jav. A tým je silný vietor. Podľa meteorológov práve silný vietor nad naše územie „doručí“ oteplenie. Tradične bude vietor najsilnejší vo vyšších polohách. Nad naše územie dorazí vo štvrtok okolo poludnia. „Čo sa týka vetra a jeho nárazov, na západnom Slovensku sa dostanú na 40 až 90 km/h, na strednom Slovensku na 50 až 70 km/h a vo východnej polovici Slovenska na 40 až 65 km/h. V severnej polovici krajiny a na vyšších polohách, či v horských terénoch, na popoludnie a vo večerných hodinách nárazy vetra siahnu približne na 130 až 160 km/h. Najviac bude fúkať na hrebeňoch Tatier,“ ozrejmil portál. Meteorológovia z SHMÚ pritom vydali na štvrtok viaceré výstahy, aj pred silným vetrom. Okrem toho vietor ku nám zaveje aj silné búrky, ktoré by mali mať aj intenzívnu bleskovú aktivitu či menšie krúpy. Na niektorých miestach budú prehánky mierne, inde intenzívnejšie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SHMÚ

To najhoršie ešte len príde

Avšak, búrky, vietor a oteplenie v jeden deň nie je to najhoršie, čo nás čaká. Meteorológovia totiž upozorňujú na to, že spoza Atlantiku na náš číhajú ďalšie hrozby -a to dokonca niekoľko víchric po sebe. A prvá z nich môže doraziť už v sobotu. Následne v pondelok nás bude ohrozovať ďalšia, slabšia víchrica, ktorá však v priebehu utorka prerastie do veterného pekla. „Čo bude dokonca možno aj silnejšie, než čoskoro nadchádzajúce a okrajovo by mohlo zájsť aj na Slovensko. Meteorologická nuda tak určite nehrozí a nasledujúce dni v počasí skomplikuje nevšedný počet víchric, ktoré si budú nárokovať početné škody najmä vetrom najviac dotknutých oblastiach,“ uzavrel.