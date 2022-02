ZMOS spúšťa petíciu za vyhlásenie referenda pre viac volebných obvodov

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spúšťa petičnú akciu za vyhlásenie referenda pre viac volebných obvodov pre parlamentné voľby. Vo štvrtok to oznámilo vedenie združenia s tým, že zámerom je, aby si občania mohli do Národnej rady (NR) SR zvoliť poslancov z regiónov, ktorých poznajú a ktorí dokážu riešiť potreby konkrétnej časti krajiny. Slovensko podľa ZMOS-u potrebuje výraznejšiu previazanosť parlamentu s regiónmi.

So zberom podpisov pod petíciu pomôže 61 regionálnych združení ZMOS-u. Pomoc očakávajú zástupcovia miest a obcí aj od tretieho sektora, či od rôznych osobností Slovenska. Zmena volebného systému je podľa združenia potrebná, pretože už od parlamentných volieb od roku 1998 je dôsledkom jedného volebného obvodu nerovnomerné zastúpenie regiónov v parlamente. "Chceme, aby sa ľudia, ktorí sú lídrami v jednotlivých regiónoch, dostali na kandidátky politických strán a v parlamente prezentovali občanov jednotlivých častí Slovenska. V regiónoch máme veľa kvalitných ľudí a ich kapacity by mali byť využívané v NR SR," povedal predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

Primátorka Púchova Katarína Heneková si myslí, že poslanci v parlamente moc netušia, s akými problémami sa samosprávy stretávajú. "Ako sa však majú riešiť problémy v regiónoch, keď o nich dotyčný poslanec parlamentu netuší? Občania pritom riešia svoje ťažkosti predovšetkým so starostami, primátormi či miestnymi poslancami, nechodia s nimi do Bratislavy," skonštatovala. Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák hovorí o potrebe reálneho kontaktu poslancov parlamentu s regiónmi.

Zákony odtrhnuté od života v regiónoch

Zmenu volebných obvodov pre parlamentné voľby vníma ako zásadnú reformu s významnými dosahmi na spoločnosť a celkové vnímanie politiky. "Ak by obsadenie parlamentu zodpovedalo regionálnemu zastúpeniu, ak by každý región Slovenska získal svoj adekvátny hlas v parlamente, neboli by sme svedkami prijímania zákonov, ktoré sú odtrhnuté od života v regiónoch," skonštatovalo vedenie združenia.

ZMOS by privítalo toľko volebných obvodov pre parlamentné voľby, koľko je samosprávnych krajov. "V každom volebnom obvode chceme také zastúpenie poslancov NR SR, ktoré zodpovedá počtu obyvateľov," vysvetlil Kaliňák s tým, že by do parlamentu mali prichádzať poslanci s najväčším počtom preferenčných krúžkov.

Ministerstvo vnútra začiatkom februára informovalo, že v otázke zmeny volebných zákonov treba nájsť najprv zhodu na politickej úrovni, až potom do procesu zapojiť aj zástupcov samospráv. Rezort deklaruje, že pod vedením štátneho tajomníka Jána Lazara organizuje na túto tému okrúhle stoly za účasti poslancov vládnej koalície. V koalícii však momentálne nie je zhoda na možnej zmene volebných zákonov.