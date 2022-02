Ako vyzerá návrat detí po prázdninách? Paradoxy novej vyhlášky: Jasné slová dátových analytikov!

Od 25. januára je na svete nová vyhláška, ktorá upravuje dĺžku karantény v prípade pozitívneho testu, ale aj úzkeho kontaktu. Od tohto dátumu sa dĺžka karantény a izolácie skrátila na 5 dní a ďalších 5 dní musia indikované osoby nosiť respirátor všade na verejnosti. Pre mnohých išlo o dobré správy, najmä deti v školách, ktoré sa tak mohli skôr vrátiť do lavíc. Napriek tomu však dochádzalo k rôznym paradoxným situáciam. Tí, ktorých sa vyhláška ešte netýkala, museli ísť do karantény na pôvodných 10 dní a do škôl sa prakticky vrátili neskôr, ako tí, ktorí išli do karantény podľa novej vyhlášky.

V piatok 4. februára boli na celom Slovensku polročné prázdniny a v pondelok 7. februára sa tak do škôl dostali aj tí, ktorí museli byť v karanténe ešte podľa starých pravidiel. Podľa analytikov z Dáta bez pátosu však ide o problém. „To je ako keby sme mali dva rôzne časy, jeden rýchly a druhý pomalý. Napriek iba jednému omikronu. Slovensko je krajina plná paradoxov. Napriek už IV. vlne sa učíme. Asi preto, že sme 3 krát prepadli....Dnes sa dostali do školy aj žiaci, ktorí išli do karantény 1. februára, lebo už uplynulo 5 dní, z čoho 3 boli "neškolské". Stručne: najhoršie by malo byť VYHLÁŠKOVO za nami. Mr. Mikas, can U hear us?“ napísali na sociálnej sieti. Podľa ich slov budú tento týždeň ešte zavreté mnohé triedy či školy. Avšak, v okresoch, kde vlna variantu omikron už klesá, to už pocítia aj na stavoch v školách a postupne bude počet tried v karanténe klesať.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Slabé informácie od regionálnych hygienikov

Okrem toho poukázali aj na ďalší paradox – v súčasnej dobe, kedy je viac ako potrebné informovať o aktuálnej epidemickej situácii a ďalších veciach týkajúcich sa pandémie, má iba hŕstka regionálnych úradov verejného zdravotníctva stránky na sociálnej sieti. „Je jasné, že sa na informovanie vykašľali, ale možno to zachráni Plán Obnovy a nabehnú na digitálnu dobu, prepnú do 21. storočia a dajú info aj na sociálne siete,“ konštatovali analytici.

Ako správny príklad uviedli bratislavskú regionálnu hygienu, ktorá na týždennej báze informuje o stavoch na školách. Ako zistili, oproti 4. kalendárnemu týždňu je v karanténe menej tried, ale, na druhej strane, je zavretých viac škôl. Napríklad, posledný januárový týždeň bolo v rámci Bratislavského kraja v karanténe 622 tried, prvý februárový týždeň to bolo už „len“ 458, ale v úplne zatvorených je dvojnásobný počet škôl (9 ku 19).

„Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji sa vo výskyte pozitívnych prípadov na COVID-19 naďalej zhoršuje. Zároveň sa však zvyšuje aj chorobnosť na ďalšie akútne respiračné ochorenia a chrípku v kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola minulý týždeň vo vekovej skupine 0-5 ročných, po nich nasleduje veková skupina 15-19. Najvyššiu chorobnosť sme zaznamenali v okrese Senec,“ ozrejmili bratislavskí hygienici. Naďalej preto odporúčajú, aby tí, ktorí vykazujú príznaky a cítia sa chorí, sa izolovali a ostali doma a nechodili do práce.

Rovnako by nemali do škôl a k starým rodičom posielať choré, príznakové deti. „Ak je to možné, snažte sa akékoľvek respiračné ochorenie doma vyležať, doprajte si pokoj a začnite si dávať lieky na potlačenie príznakov – na kašeľ, nádchu, proti teplote. Ak s te boli na PCR alebo Ag teste, choďte hneď domov a tam počkajte na výsledok testu. Nebehajte po vonku, nenavštevuje hromadné podujatia, nákupné centrá a podobne,“ uzavreli hygienici s tým, že takýmto spôsobom by ľudia mali eliminovať možnosť prenosu nákazy na ďalších ľudí.