Lacné palivo vyvolalo ošiaľ: Slováci zobrali poľské benzínky útokom! FOTO Tvoria sa dlhé kolóny, Poliaci hlásia rekordný obrat

Ceny benzínu a nafty mali pritom Poliaci oproti Slovensku nižšie už aj pred 1. februárom. Zmeny v DPH tak iba zväčšili už existujúce rozdiely a stali sa pre našincov ešte väčším lákadlom. Nápor zažívajú najmä čerpacie stanice ležiace blízko hraníc. Na fotkách, ktorými naši motoristi zaplavili sociálne siete, je vidieť niekoľkometrové kolóny. Tie sú často tvorené prevažne vozidlami so slovenskými poznávacími značkami.

Niet sa čo čudovať. Liter benzínu vás tu od včera vyjde približne 5,21 poľských zlotých, čo je v prepočte 1,14 eura. Za liter nafty zaplatíte o niečo viac, 5,24 zlotých, v prepočte na eurá je to ale takmer rovnako ako pri benzíne. LPG vás vyjde v Poľku na 2,76 zlotých, teda 60 centov. Pre porovnanie na Slovensku aktuálne stojí liter benzínu v priemere 1,46 eura a liter nafty vás vyjde na 1,10 eura. Za LPG si u nás zaplatíte v priemere vyše 70 centov.

Slovenský nápor si už všimli aj Poliaci. Poľský portál wiadomosci.onet.pl informoval o tom, že čerpacie stanice na poľsko-slovenskom pohraničí dosiahli v utorok 1. februára rekordný obrat. Po lacný benzín sem prišli totiž nielen domáci, ale aj Slováci žijúci blízko hraníc. "Prišli sme tankovať do Poľska, pretože po tom, čo vaša vláda znížila DPH na pohonné hmoty, je cena benzínu či nafty super nízka v porovnaní s tým, čo platíme u nás," povedal im Slovák Peter.

V Poľsku majú okrem toho od 1. februára tiež nulovú daň na potraviny, čo záujem Slovákov o nákupy u našich susedov ešte zvýšilo. Nie sme v tom však sami. Podobná situácia je aj na česko-poľskom pohraničí. Lacnejší benzín a naftu išli nakupovať aj Česi. Vypočítali si totiž, že liter benzínu ich vyjde v prepočte lacnejšie aj o osem českých korún. "Dnes som to počítal a keď natankujem plnú nádrž, na 50 litroch ušetrím 350 korún," uviedol pre český portál novinky.cz jeden z motoristov.

Znížená sadzba DPH je reakciou poľskej vlády na dopady inflácie a platiť má pol roka. Následne sa rozhodne, čo bude ďalej.

Na Slovensku zatiaľ drahšie

To, či sa podobných krkov dočkáme aj my, sa v tejto chvíli povedať nedá. Návrh na znižovanie DPH na vybrané druhy potravín a pre gastro sektor na 5 percent bol na stole iba nedávno. Prišiel s ním koaličný poslanec zo Sme rodina Jaroslav Karahuta. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) ale vypočítal, že zo štátnej pokladnice by nám to zobralo 150 až 200 miliónov eur ročne. "Ak nechceme byť bohapustí populisti, musíme sa správať voči verejným financiám zodpovedne," odkázal ešte minulý týždeň a pripomenul dôležitosť DPH ako zdroju financií pre chod štátu.

V podobnom duchu sa Igor Matovič vyjadril aj po dnešnom rokovaní vlády a odkázal, že z pohľadu ochrany verejných financií je zodpovednejšie držať súčasnú sadzbu DPH ako teraz podliehať nejakej panike.

Uviedol tiež, že ak nejaký návrh, ktorý pomôže ľudom zvládnuť rast cien, predstavia, tak zároveň predstavia aj jeho krytie. "Podľa našich prepočtov to, čo ľudia minú za hranicami, alebo čo štátna kasa takýmto spôsobom stratí, je výrazne menej ako to, čo by štátna kasa stratila znížením DPH," nechal sa počuť Matovič. Keď podľa neho niekto uzná za vhodné, že mu stojí za to ušetriť peniaze nákupmi za hranicami, je slobodný tak konať.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽaNO) zasa uviedol, že zanalyzovali možnosti zníženia vybraných potravín z terajších 10 na 5 percent. "Diera v rozpočte by bola na ročnej báze 133 miliónov. Ak by sa znížili vajcia z terajších 20 na 5 percent, bolo by to ďalších 22 miliónov, čiže hovoríme o 155 miliónov, čo je taký výpadok v rozpočte, ktorý nemáme ako nahradiť," povedal po dnešnom rokovaní vlády.

Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) ešte v nedeľu v relácii RTVS O päť minút 12 povedala, že vláda v najbližších dňoch prinesie riešenie cien energií. „Toto riešenie by do desiatich dní malo byť predložené na vládu tak, aby sa znížili všetkým ceny za energie,“ uviedla. Podotkla, že so zvyšovaním cien energií súvisí aj zdražovanie potravín.