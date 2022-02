Dobrá voľba a Umiernení žiada o preplácanie nákladov za testovanie

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení žiada o okamžité spustenie preplácania nákladov za testovanie. Podnikatelia podľa strany úverujú štát tým, že sa snažili pomôcť pri posune pandemickej krivky odchytávaním infikovaných ochorením COVID-19, a tým sa zabránilo hromadnejšiemu šíreniu vírusu. Uviedli to členovia strany v stredu na tlačovom brífingu.

"Žiadame o okamžité spustenie preplácania týchto nákladov, ktoré podnikatelia mali s testovaním. Zároveň ak štát očakáva, že testovanie bude na dobrovoľnej báze za náklady podnikateľov, apelujeme na to, že službu, ktorú si chce niekto objednať, by si mal byť schopný aj zaplatiť," povedal spolumajiteľ nábytkárskej spoločnosti Decodom Roman Gejdoš.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podpredseda strany Alojz Hlina vyhlásil, že nesúhlasia so zmenou pandemickej PN. "Do 1. decembra platilo to, že pandemickú PN prvých 10 dní preplácal štát vo výške 55 % vymeriavacieho základu. Táto skutočnosť bola zrušená. Od 1. decembra pandemickú či karanténnu PN platí zamestnávateľ," pokračoval s tým, že s príchodom variantu omikron sa odhaduje nárast počtu infikovaných ochorením COVID-19. Ľudí, ktorí budú chorí alebo ktorí budú v karanténe, bude podľa Hlinu veľa. "Naším návrhom je, aby pandemickú PN preplácal štát," komentoval.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nárastom cien energií žijú podľa predsedu strany Tomáša Druckera nielen domácnosti, ale aj podnikatelia. "Pre podnikateľské prostredie to môže byť posledný klinec do rakvy. Vláda by mala vyššiu DPH, ktorú vyberie z vyšších cien za energie, podnikateľskému sektoru v nejakých stimuloch vrátiť," dodal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar