Dobrá voľba chce vymeniť Mikulca v krízovom štábe: Ten hovorí o politikárčení

"Pokračovanie v ďalšom chaose a nezvládnutom riadení môže spôsobiť ďalšiu polarizáciu v spoločnosti a nárast radikalizácie," upozorňuje predseda strany Tomáš Drucker. Strana poukazuje na to, že nebyť opäť dobrovoľníkov a samospráv, v krajine by pri utečeneckej kríze nefungovalo nič. Upozorňuje aj, že to je len začiatok mnohých problémov a oblastí, ktoré dobrovoľníci nevyriešia. Dobrá voľba a Umiernení žiada zároveň jasný plán a stratégiu štátu od krátkodobej pomoci pri ubytovaní utečencov, zdravotnej starostlivosti až po systémové plány ich zapojenia do slovenského trhu práce a vzdelávania detí, ktoré utiekli na Slovensko pred vojnou. Zabúdať podľa nej netreba ani na strategické výzvy. Krajina je podľa strany "opäť tri kroky pozadu."

Výzvy strany považuje minister vnútra za nekonštruktívne a klamlivé tvrdenia len s cieľom získať si lacné politické body na aktuálnej bezprecedentnej utečeneckej vlne. "Všetky štátne zložky vyvíjajú od začiatku maximálne úsilie na zvládnutie tejto situácie. Medzirezortná pracovná skupina ústredného krízového štábu pracuje v režime 24/7 a operatívne rieši a prijíma rozhodnutia podľa vývoja aktuálnej situácie. Úzko spolupracujeme aj so samosprávami a tretím sektorom," reagoval tlačový odbor rezortu s tým, že pozícia ministerstva je v tomto procese úplne kľúčová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že na výzvy, ktoré utečenecká vlna prináša, vláda reaguje a prijíma potrebné kroky a rozhodnutia. "Pán Drucker nech si hlavne spomenie na svoje ultrakrátke pôsobenie ako krízového manažéra vo funkcii ministra vnútra po vražde novinára Jána Kuciaka, keď namiesto toho, aby nabral odvahu odvolať vtedajšieho prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, radšej rýchlo odstúpil," zhrnul rezort.