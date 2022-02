Dobrá voľba a Umiernení majú po sneme a odhalili svoj káder: Odmietajú pokračovať s Matovičom, ale aj s Ficom

VIDEO Tlačová konferencia Dobrej voľby a Umiernených:

Nové vedenie ale aj staronové mená

"Snem potvrdil významné personálne posilnenie našej strany, aj sme oficiálne schválili zmenu názvu Dobrá voľba a Umiernení, aby sme potvrdili ambíciu zastupovať stredo-pravých voličov," povedal Drucker. Do politiky chce jeho strana vrátiť normálnosť, cieľ vidí v zlepšení Slovenska.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Súčasťou Dobrej voľby a Umiernených je ústavný právnik a bývalá posila Mostu-Híd Peter Kresák.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podpredsedníčkou ostáva Katarína Csefalvayová, ktorú si viacerí ešte môžu pamätať ako členku klubu Most-Híd z predchádzajúceho volebného obdobia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

Hlina ocenil spojenie strán a jeho potvrdenie na sneme, hovorí o výzve. Verí, že na Slovensku bude dopyt po stredo-pravej politike. "Normálnej, umiernenej, prediktívnej, predvídateľnej, takej európskej, takej, na ktorú sa dá spoľahnúť. Takú chceme, takú budeme robiť," dodal.

Ani s fašistami, ani so Smerom, Drucker spomínal aj "čiernu budúcnosť"

Drucker zdôraznil, že najväčším politickým rizikom do budúcnosti je, že súčasnú vládu chaosu nahradí "čierna budúcnosť", teda vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a fašistov. "Povinnosťou každého politika je zabrániť takémuto scenáru," vyhlásil. Za hlavný cieľ strany označil vytvorenie alternatívy voči "bláznivej vláde" a "nebezpečnej opozícii". Vyzval ku spolupráci ďalšie politické strany s podobným zameraním.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Referendum nemusí byť dobrý nápad, tvrdí Drucker

Na margo referenda o predčasných voľbách Drucker dodal, že napriek nesúhlasu so súčasnou vládou to nepovažuje za systematické a dobré. Poukázal aj na potrebu prijímať ťažké reformy, ktoré sa nie vždy musia páčiť ľuďom a v prípade umožnenia takéhoto referenda by do toho podľa neho nikto nešiel.

Medzi "novými tvárami" sa tak objavili aj Rado Baťo, Anton Marcinčin či Zsolt Simon.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Kto by mal odísť

Zároveň apeloval na rekonštrukciu súčasnej vlády. Okrem iného kritizoval spory v nej pri zásadných reformách, či neochotu odvolať niektorých ministrov. Hovorí o potrebe odchodu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽaNO).

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Jano Zemiar