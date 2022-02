Lengvarský o vlne OMIKRON: Do mesiaca môže byť v nemocniciach až 5-tisíc pacientov! Na ceste je nová vakcína

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa vyjadril k vlne omikron. Nemocnice sa podľa neho do mesiaca môžu dostať na hranicu päťtisíc hospitalizovaných. Nová vakcína na Slovensko dorazí koncom februára. Veľkému náporu na nemocnice by mali pomôcť aj triážne stany alebo budovy.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský skonštatoval, že každý deň pribúda obrovský počet pozitívnych, ktorých odhaľujú PCR aj antigénové testy. "Kopíruje to všetky scenáre, ktoré vidíme aj v iných krajinách. Stúpol už aj počet pacientov v nemocniciach," uviedol v relácii rádia Expres.

V nemocniciach môže skončiť až 5-tisíc pacientov

"Najbližšie dva až tri týždne to bude prudko stúpať," ozrejmil minister. Slovensko má nevýhodu v nízkej zaočkovanosti, no čo sa týka hospitalizovaných, medzi nimi v krajinách, s ktorými sa porovnávame, boli zväčša ľahšie prípady s kratšou dobou hospitalizácie. "Nemocnice stíhali pacientov odliečiť a uvoľniť miesta," uviedol s tým, že podobný scenár sa očakáva aj u nás.

V nemocniciach je aktuálne viac ako 1660 pacientov, hospitalizácie v posledných dňoch stúpali pomalšie, no rezort očakáva nárast. "Nárasty budú, dostaneme sa cez hranicu troch až piatich tisíc pacientov. Je to otázka možno troch týždňov až mesiaca," uviedol Lengvarský. Podľa prognóz s tým treba rátať. V priebehu dvoch týždňov môže byť infikovaný až desatina Slovenska, teda okolo 500-tisíc ľudí. "A z týchto ľudí sa nájde aj malá časť, ktorá bude potrebovať náročnejšiu liečbu."

Výpadky v odvetviach

Týkať sa to bude aj zaočkovaných a zaboostrovaných pacientov, ktorí môžu potrebovať liečbu v nemocnici, no nie tak náročnú. Kvôli vysokej nákazlivosti omikronu sa očakáva, že nastanú výpadky v mnohých odvetviach. Zdravotníctvo nie je výnimkou.

"Druhou dávkou je zaočkovaných okolo 85 % zdravotníkov, čiže tam síce očakávame krátkodobé výpadky, no nemalo by to byť vážne, keďže pri zaočkovaných nie je potrebná pri kontakte karanténa. Až pri potvrdenom pozitívnom výsledku je nutná 5-dňová izolácia," ozrejmil Lengvarský.

Testov bude nedostatok

Rýchle šírenie omikronu má za následok preťaženie testovacích kapacít. "Budeme zvyšovať počet PCR, ktoré budú k dispozícii. Dokážeme to dať na úroveň okolo 30-tisíc a viac," vysvetlil s tým, že do systému budú dávať slinné aj LAMP testy. Nemocnice budú využívať aj vlastné rýchlotesty. Niektoré potvrdzujúce testy sa budú vypúšťať, ako napríklad v školách či pri návrate zoo zahraničia. "K tomu budeme pristupovať postupne," vysvetlil.

Premorenosť po vlne omikron bude veľká

Premorenosť obyvateľstva po omikrone bude veľká. "Čo sa týka očkovania, nová vakcína od spoločnosti Novavax by mohla ešte ľudí motivovať. Druhou motiváciou bude aj cestovanie do iných krajín, do ktorých sa bude očkovanie vyžadovať," uviedol Lengvarský na margo nízkej zaočkovanosti na Slovensku.

Prvá dodávka novej vakcíny by mala prísť 21. februára a vakcíny pôjdu rovno do nemocníc a očkovacích centier. Ide o štandardnú dvojdávkovú vakcínu. "Nič lepšie ako vakcína tu zatiaľ nemáme," povedal, aj keď veľa zaočkovaných tiež končí v nemocniciach. "Okolo 1400 pacientov v nemocniciach sú ešte z vlny delta, tí ďalší majú už omikron," vysvetlil minister s tým, že monoklonálne protilátky, bohužiaľ, ako liečba voči omikronu nepôsobia a približne o týždeň sa ich podávanie zastaví.

"Aktuálne sú monoklonálne protilátky podávané pacientom s delta variantom koronavírusu," doplnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Viaceré české odborné lekárske spoločnosti nedávno upozornili, že dostupné monoklonálne protilátky proti variantu omikron nezaberajú. Pri prevahe omikronu v krajine odporučili podávať ich len osobám s potvrdeným delta variantom.

Paxlovid zatiaľ nečakajme

Čo sa týka Paxlovidu, ten zatiaľ Slovensko neobjednalo. Ako krajina sme vyjednávali priamo s firmou Pfizer. "Ak by sme liek objednali teraz, príde možno o tri týždne a to by nemalo zmysel. V tejto chvíli ho nemajú v Európe k dispozícii nikde," povedal. Podľa Lengvarského sa aktuálne čaká na vyjednávanie EÚ.

"Vykonali sme maximum čo sa dalo. Vynikajúco hodnotím boostrovanie, ktoré išlo rýchlo hore," myslí si minister. Povinné očkovanie aktuálne nie je na programe dňa. Ani minister, ani premiér totiž nevidia zmysel v povinnom očkovaní počas vlny omikron.

Triážne stany, resp. budovy

Rezort predpokladá, že bude vysoký nápor pacientov, nielen s COVIDOM, ale aj s ďalšími sezónnymi ochoreniami ako je chrípka či nádcha. "Aby sme odľahčili nápor na urgenty, rozhodli sme sa stavať triážne stany. Niektoré nemocnice nemusia mať stany, berme to obrane, môžu to byť aj budovy. Budú to tzv. predurgenty, kde sa budú robiť aj antigénové testy a lekár môže určiť liečbu," vysveľuje.

Pacientov môžu v týchto stanoch alebo nemocniciach predpísať aj molnupiravir a poslať pacienta domov. K tomuto už boli vydané pokynoch. "Viaceré nemocnice si to už urobili vo vlastných priestoroch alebo stanoch. Nemocnice si to budú financovať z prostriedkov hospodárskej mobilizácie," uviedol Lengvarský. V triážnych stanoch by sa mali riešiť len prípady súvisiace s COVIDOM.

Nemocnice sa pripravujú na zvýšený nápor pacientov

Ministerstvo zdravotníctva sa v súčinnosti s nemocnicami a ďalšími zložkami pripravujú na zvýšený nápor pacientov s COVIDOM. Počas štvrtej vlny budú mať zdravotnícke zariadenia k dispozícii aj triážne stany. Tie poslúžia ako triediace pracovisko pred urgentnými príjmami a zabezpečia nielen testovanie a diagnostiku pacientov, ale aj indikáciu liekov s cieľom ochrany urgentného príjmu pred prenosom infekcie.

Stany o rozmeroch 4x8 metra budú vyhrievané. O vybudovanie triážneho stanu zatiaľ požiadalo 20 nemocníc. Zdravotníckym zariadeniam vypomôžu tiež študenti medicíny a ošetrovateľstva. Triážný stan bude slúžiť ako vysunuté pracovisko urgentného príjmu a nemocnice. Zdravotníci tam nielen vykonajú testovanie, ale aj diagnostikujú pacienta a indikujú ďalšiu liečbu. Posúdia a indikujú ďalšie liečebné postupy. Podľa zdravotného stavu pacient pôjde následne do domácej liečby alebo bude hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení.

Antigénové testy vykonané v rámci triáže budú bezplatné a výsledok bude evidovaný v aplikácii Moje ezdravie. Pozitívny výsledok antigénového testu sa však nepovažuje za následné prekonanie ochorenia v zmysle platných opatrení. O uznávaní aj tejto formy testovania prebiehajú rokovania na úrovni EÚ.

Úkony v triážnom stane s lekárom:

- Testovanie a epidemiologická anamnéza (negatívny – pozitívny).

- Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta a diagnostika.

- Indikácia domácej liečby, indikácia liečby monoklonálnými protilátkami.

- Predpis liekov pre pacientov, ktorí sa nevedia dovolať svojmu lekárovi.

- Odoslanie na urgentný príjem a hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení.