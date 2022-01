Ďalšia náhla zmena počasia: Na Slovensko opäť príde sneženie! Už o pár hodín a najmä na TÝCHTO miestach

Je to presne týždeň, čo cez Slovensko prešla mohutná snehová búrka. Tá behom krátkej chvíle spôsobila výraznú zmenu počasia – začal fúkať silný nárazový vietor, blýskalo sa, hrmelo a husto snežilo. Behom pár desiatok minút však všetko opäť pominulo. Následne snežilo aj v noci z piatka na sobotu. A vyzerá to tak, že vo večerných hodinách dorazí ku nám ďalšie sneženie.

Archívne VIDEO Náhla zmena: V Bratislave opäť snežilo! Nepriaznivé počasie bolo aj v ďalších mestách

„Na Slovensko v nasledujúcich hodinách dorazí studený front. Ten prinesie plošnejšie slabšie snehové zrážky, ale aj ochladenie. Studený front sa na nás chystá už v popoludní, našim územím prejde pomerne rýchlo,“ upozorňujú meteorológovia z portálu Meteo Slovensko. Ako dodali, doraziť by mal podvečer okolo 17. hodiny a postupovať bude od severu na juh. Aj keď snehové zrážky by nemali byť výdatné, na severe Slovenska sa môže objaviť aj hustejšie sneženie. Naopak, na juhozápadnom Slovensku sa sneženie neočakáva. A to z jedného pochopiteľného dôvodu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB / Meteo Slovensko

„Pôjde o pomerne nevýrazný studený front. Ten teploty totiž zníži len na strednom a východnom Slovensku. Čo sa týka Záhoria, teda severozápadu Slovenska ako celku, tam by mohlo snežiť v oblasti Malých Karpát a v severných okresoch severozápadného Slovenska,“ upozornilo Meteo Slovensko. Dokopy by tam malo spadnúť od 2 centimetrov na západe až do 8 centimetrov na severe. Na južnom Slovensku spadne snehu najmenej, konkrétne do jedného centimetra bielej pokrývky. Na východe spadne do troch centimetrov snehu.