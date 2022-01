Víchrica vyčíňala aj v Nemecku: Vyžiadala si stovky zásahov hasičov a polície

Iba v meste Hamburg zasahovali hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia najmenej 300-krát, potvrdili tamojšie policajné zdroje. Varovanie pred víchricou a silným vetrom platilo pre celé pobrežie severného Nemecka do nedele poludnia.

Podľa informácií spolkového úradu pre lodnú dopravu a hydrografiu (BSH) došlo v noci na nedeľu na celom území pobrežia Severného mora k silným búrkam, ktoré najťažšie postihli oblasť v okolí rieky Labe pri Hamburgu. V noci na nedeľu prívalová vlna v dôsledku zdvihnutia hladiny mora počas búrky zaplavila rybí trh v hamburskej štvrti st. Pauli, píše DPA. Prívalová vlna následne ustúpila, uviedol BSH.

The German national weather service DWD has currently issued warnings and pre-warning alerts for potential significant #weather in #Germany (map shows both). #StaySafe and be prepared and follow the official information and advisories from this source: https://t.co/yFrKghlThP. pic.twitter.com/WK0RnVog9i