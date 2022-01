Pellegrini po dlhom čakaní konečne odhalil výsledok PCR testu: Vráti sa nakoniec do práce?

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA - Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini má po nepriaznivom víkende konečne dôvod na radosť, a to aj vďaka výsledkom PCR testu, na ktorý čakal od začiatku tohto týždňa. Jeho výsledok expremiér Pellegrini oznámil v statuse na sociálnej sieti.

Pellegriniho do preventívnej karantény zaviedlo stretnutie s človekom, ktorý sa neskôr ukázal ako pozitívne testovaný na koronavírus, a preto mal celý víkend v znamení domáceho "pohodlia", čo mu taktiež na druhú stranu zabránilo účinkovať vo víkendových televíznych debatách.

Definitívny koniec karantény

Teraz má však Pellegrini dôvod na radosť. "Viete, ako človeka poteší SMS správa s negatívnym výsledkom PCR testu? Mne taká prišla a vraciam sa do práce," teší sa líder Hlasu, ktorý si to zrejme opäť namieri do regiónov.

Pellegrini bol v karanténe od soboty, kedy svoj stav verejnosti tiež oznámil na sociálnej sieti. Zrušil preto aj svoju účasť v televíznej diskusii na TA3 o téme obrannej zmluvy s USA s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.