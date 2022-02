VIDEO Dôchodková reforma zníži budúce penzie: Reakcia ministra práce, Erik Tomáš sprosto klame

BRATISLAVA – Pripravovaná dôchodková reforma zníži budúce dôchodky, pretože sa má znížiť dôchodková hodnota zo 100 % na 95 % rastu priemernej mzdy. Terajším štyridsiatnikom to ukrojí 60 eur z ich budúcich penzií. Vyčíslil to nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš. Argumentoval, že "farbu priznalo" už aj ministerstvo práce.

"To zníženie bude znamenať, že budúcim dôchodcom budú penzie rásť postupne pomalším a pomalším tempom oproti súčasným penziám, a to napriek tomu, že odpracujú rovnako dlhý čas a za rovnakú mzdu," vysvetlil Tomáš. Dodal, že je absolútne presvedčený, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) chce takýmto spôsobom financovať rodičovský bonus, ktorý by mal stáť pol miliardy eur ročne. Ten Tomáš považuje za diskriminačný.

VIDEO Dôchodková reforma zníži budúce penzie: Erik Tomáš nevylúčil spoluprácu so Smerom-SD pri komunálnych voľbách

Spozornieť by mali aj mladšie ročníky

"My rozumieme tomu, že Krajniak chce riešiť nižšie dôchodky matiek," povedal Tomáš s tým, že podľa neho by to mal namiesto rodičovského bonusu riešiť napríklad započítaním materskej dovolenky do odpracovaných rokov alebo nejakými kompenzáciami. Podľa Tomáša by už mali spozornieť pri pripravovanej dôchodkovej reforme aj mladšie ročníky, pretože tieto zmeny sa týkajú aj ich. V tejto podobe nezaradení poslanci združení v strane Hlas-SD Krajniakovu reformu nepodporia.

Minister práce reagoval na sociálnej sieti

Minister práce na sociálnej sieti v reakcii napísal, že poslanec Tomáš buď nevie počítať, alebo závidí a preto "sprosto klame". "Vďaka rodičovskému bonusu sa má matke s dvomi deťmi zvýšiť dôchodok od januára 2023 priemerne o 45 eur mesačne, čiže o 540 eur ročne. Vďaka rodičovskému bonusu sa majú zvyšovať dôchodky celkovo viac ako 800.000 dôchodcom," vyčíslil Krajniak s tým, že Tomáš teda nehovorí pravdu, keď avizuje zníženie dôchodkov.

NEVIE ERIK TOMÁŠ POČÍTAŤ, ALEBO LEN ZÁVIDÍ, A PRETO SPROSTO KLAME? Skôr sa mi ale zdá, že počítať vie. Vďaka... Posted by Milan Krajniak on Wednesday, February 2, 2022

Podľa ministra hovorí z poslanca závisť, pretože také masívne zvýšenie dôchodkov, aké prinesie rodičovský bonus, ešte na Slovensku nebolo. "Smer-SD mal na podobné kroky 12 rokov svojej vlády, ale nič také neurobil. Nech sa Erik Tomáš hnevá sám na seba," uzavrel minister.