Progresívne Slovensko má na sneme koncom jari voliť šéfa: Bihariovej sa končí funkčné obdobie

"Ohlasovanie kandidatúr do štruktúr hnutia možno očakávať približne na jar. Dovtedy v hnutí rešpektujeme zásadu, že osoba, ktorá chce kandidovať, alebo naopak ohlásiť, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie, oznamuje svoje rozhodnutie najprv členskej základni a až následne verejnosti," uviedla Bihariová. Dodala tiež, že pri najbližšom sneme neplánujú meniť aktuálnu dvojročnú dobu výkonu straníckych funkcií.

Snem malo PS naposledy 6. júna 2020, ďalší by mal byť ešte pred uplynutím dvoch rokov. Hnutie predpokladá, že to bude začiatkom júna alebo koncom mája. Podpredseda PS Michal Truban, ktorý už bol predsedom hnutia a kandidoval aj v roku 2020 povedal, že otázky o jeho kandidatúre sú predčasné vzhľadom na to, že ešte nie je vyhlásený termín snemu. Ďalší podpredseda a čerstvo zvolený podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka takisto označil svoju kandidatúru za predčasnú otázku. "Snem budeme mať v neskorú jar, až teraz sa postupne začneme v hnutí rozprávať o tom, kto z nás a akým spôsobom bude vedieť Slovensku aj PS najlepšie pomôcť," doplnil.

Podpredseda PS a europoslanec Martin Hojsík uviedol, že PS nikdy nebolo hnutím jedného lídra či líderky, od ktorého by bolo existenčne závislé. Je pre neho kľúčové, či bude hnutie naďalej lídrom v boji proti klimatickej kríze, v podpore zelenej energie a zelených inovácií a spravodlivej transformácie, obhajcom demokracie, ľudských práv či ochrancom menšín. "Toto bude mojou prioritou, ak budem súčasťou vedenia hnutia, ak mi členky a členovia PS dajú opäť svoju dôveru," dodal. Podpredsedníčka Zora Jaurová sa k zvažovaniu kandidatúry na šéfku hnutia zatiaľ vyjadriť nechcela.