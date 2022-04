Opatrenia proti zdražovaniu mali platiť už dávno, hovorí Irena Bihariová

BRATISLAVA - Vzhľadom na dlhodobé obavy a scenáre rastu inflácie mali byť už dnes v platnosti opatrenia, ktoré by rast cien u ohrozených skupín obyvateľstva kompenzovali. Ak predstavitelia vlády avizujú tlačovú konferenciu na túto tému na budúci týždeň, reagujú neskoro. V diskusii v TASR TV venovanej hodnoteniu prvej polovice volebného obdobia to povedala predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová.

Rastúca inflácia podľa nej odhalila dlhodobý problém Slovenska v podobe zanedbaného a poddimenzovaného sociálneho systému. „V čase, keď sme mohli zmeny kontinuálne riešiť, by vyšli lacnejšie, ako keď ich teraz budeme musieť riešiť v dôsledku náhlej krízy,“ konštatovala. „Teraz budeme musieť nájsť nejaké krátkodobé a práve na mieru krízy šité riešenie. Ale zároveň musíme riešiť to, čo bolo dlhodobo zabudnuté,“ dodala Bihariová.

Dlhodobé výskumy podľa nej ukazujú, že na Slovensku je takmer 1,2 milióna ľudí ohrozených alebo už priamo žijúcich v pásme chudoby. Legislatíva na to podľa Bihariovej reaguje len kategóriou hmotnej núdze, pričom poberateľov dávok v hmotnej núdzi je viac ako 50.000. Pýta sa, ako sa rieši zvyšných viac ako 1,1 milióna ľudí. Považuje ich za prvé obete krízy.

„Viem si predstaviť nejaký typ jednorazových príspevkov, ktoré by sa týkali seniorov, slobodných matiek či ľudí z marginalizovaného prostredia,“ uviedla. Štát by mal podľa nej cielene prispieť na bývanie skupinám obyvateľstva, u ktorých už dnes výdavky na bývanie spotrebujú väčšinu príjmu. „V Českej republike je to štandardný príspevok. U nás je takýto príspevok naviazaný na dávku v hmotnej núdzi, teda len pre najslabších z najslabších,“ tvrdí Bihariová.

Upozornila, že v niektorých oblastiach môže prijímaná legislatíva sociálnu situáciu ešte zhoršiť. Do druhého čítania sa podľa nej v parlamente dostala možnosť, aby sa časť obce mohla od zvyšku oddeliť na základe referenda, na ktorom by sa zúčastnili len obyvatelia tej časti, ktorá sa odtrhnúť chce. To by pred komunálnymi voľbami podľa nej dalo populistickým politikom tému oddelenia obcí od osád s marginalizovanými komunitami.