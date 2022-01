OMIKRON už na Slovensku zrejme dominuje: Začína sa ďalšia vlna! MAPA Prípady rastú, pred nemocnicami vzniknú stany

BRATISLAVA - Je to definitívne! Minister zdravotníctva včera potvrdil, že na Slovensku sa začína vlna omikronu. Identifikovali ďalších 73 prípadov, no s niekoľkodňovým oneskorením, je preto možné, že omikron už na Slovensku dominuje. Pred nemocnicami sa vytvoria triážne stany, karanténa sa zrejme skráti a počty prípadov v 15 okresoch narástli niekoľkonásobne. Skrátiť by sa mala aj karanténe, no zrejme len pre očkovaných.

Na Slovensku pribudlo ďalších 73 prípadov omikronu. Podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz však už tento variant u nás zrejme dominuje. Dané vzorky totiž pochádzajú spred niekoľkých dní. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval aj o analýze k povinnému očkovaniu, núdzových nemocniciach či o možnosti skrátenia karantény.

Omikron vlna je tu!

Lengvarský po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že nárast prípadov variantu omikron spolu so zvýšeným nárastom potvrdených prípadov PCR testovaním znamená nástup vlny omikron. "Spolu máme k dnešnému dňu 127 prípadov omikronu. Indikuje to spolu so zvýšeným nárastom PCR prípadov ochorenia COVIDU nástup vlny omikron," povedal.

Mišík doplnil, že aj okolité krajiny a ďalšie krajiny Európy zaznamenali výrazný nárast prípadov spôsobených variantom omikron. "V Rakúsku počet prípadov presiahol vrchol predošlých vĺn. Výraznejšie nárasty sú aj v Česku a Maďarsku. Dnešným dňom vidíme jednoznačný nárast aj na Slovensku," povedal. V západnej Európe sa podľa neho mierne spomalila rýchlosť rastu a napríklad vo Veľkej Británii už dochádza k výraznejšiemu poklesu prípadov.

Omikron je už zrejme na Slovensku dominantný

V sekvenovaných vzorkách bolo potvrdených 73 nových prípadov omikronu. "Čo tvorí 30 percent z celkových vzoriek, kým koncom roka to boli 2 percentá, o týždeň 13 percent," uviedol s tým, že je tam omeškanie pár dní od odobratia vzorky po výsledok sekvenácie. V januári eviduje Úrad verejného zdravotníctva postupný rast laboratórne potvrdených prípadov variantu omikron. "Počas januára 2022 zatiaľ nebol zaznamenaný výskyt variantov alfa a beta, pričom dominantným sa nateraz udržal variant delta," uviedol ÚVZ SR.

Hoci ÚVZ SR ešte nemôže spoľahlivo stanoviť, či sa už variant omikron stal dominantným, podľa Mišíka tomu tak už je. "Môžeme sa domnievať, že už veľká časť prípadov na Slovensku je tvorená variantom omikron. Myslím, že už je dominantný," povedal Mišík. Sekvenovanie prebieha aktuálne náhodným výberom, nielen z tých, ktorí sa vrátia zo zahraničia, ako tomu bolo v prvom kole.

Už aj v základných parametroch, ako je počet pozitívnych, badať jednoznačný nárast. "Ešte stále dochádza k postupnému uvoľňovaniu lôžok v nemocniciach," ozrejmil. "Nárasty prípadov sú viditeľné hlavne na severovýchode a juhozápade Slovenska s tým, že v niektorých okresoch dochádza k zdvojnásobeniu prípadov oproti minulému týždňu," povedal s tým, že ide najmä o okresy Sabinov a Stropkov. "S určitosťou to budeme môcť potvrdiť až na základe výsledkov sekvenácie dostupných v najbližších dňoch či týždňoch," dodáva ÚVZ SR.

Nárast prípadov je veľký

Až v 15 okresoch je nárast až o 50 percent. "Vidíme nárast pozitivity v antigénových aj PCR testoch," povedal. Čo sa týka príjmu do nemocníc, tak je zatiaľ badateľný pokles. Stále platí, že okolo 80 percent ľudí je nezaočkovaných.

Za uplynulý týždeň bolo podaných vyše 100-tisíc dávok, čo znamená, že troma dávkami je zaočkovaných už vyše jeden a štvrť milióna Slovákov. "Vo vekovej skupine nad 60 rokov má booster dávku takmer 80 percent ľudí," dodal Mišík.

Odporúčame očkovanie, opatrenia musia dodržiavať všetci

Na Slovensku tak máme aktuálne sekvenáciou potvrdených celkovo 127 prípadov variantu omikron. "Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19," upozorňuje ÚVZ SR.

Zároveň upozorňujú na nevyhnutnosť osobnej ochrany bez ohľadu na očkovanie, čo znemaná nosenie správne nasadených respirátorov, v miestnostiach často a nárazovo vetrať, dodržiavať dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikovať ruky.

Núdzové nemocnice zatiaľ nebudú, reprofilizujeme lôžka

Núdzové zdravotnícke zariadenia plánované v súvislosti s nárastom novej vlny a variantu omikron sa zatiaľ zriaďovať nebudú, v prvom kole sa budú reprofilozovať lôžka. "Prešli sme s kolegami nemocnice po celom Slovensku, vzhľadom na všetky údaje o omikronových pacientoch, že stav nie je taký závažný a hospitalizácie trvajú krátko, sa v prvom kole bude zvyšovať počet lôžok, ktoré možno reprofilizovať v nemocniciach," uviedol Lengvarský. Podľa neho by malo ísť rádovo o stovky lôžok, ich presný počet má byť známy v piatok.

"Ak to nebude postačovať, budeme zriaďovať núdzové zariadenia, no budú to pobočky nemocníc," dodal. Minister avizoval, že zámerom je v najbližšej dobe znížiť nápor na urgentné príjmy. "Od budúceho týždňa budú pred nemocnicami vytvárané triážne stany, kde budú pacienti indikovaní na to, akú liečbu budú potrebovať," uviedol minister na margo núdzových nemocníc.

Pacienti sa budú rozdeľovať podľa toho, či potrebujú hospitalizáciu, liečbu monoklonálnymi protilátkami alebo iné lieky. Stany majú byť pred nemocnicami a majú znížiť nápor na centrálne príjmy. Nemocnice výrazne rozšíria svoje lôžkové časti. Ak by to nestačilo, tak sa začnú zriaďovať núdzové zariadenia, kde budú najmä medici. O zriadení núdzových zdravotníckych zariadení v prípade nárastu infikovaných novým variantom omikron rokovala vláda pred Vianocami, jednou z úloh bolo pripraviť analýzu potrebných legislatívnych opatrení, na stredajšom rokovaní túto úlohu zrušili.

Karanténa by sa mohla pri výpadkoch skrátiť zatiaľ na 5 dní

Domáca izolácia by sa mohla skrátiť z desiatich dní na päť, v prípade veľkých výpadkov v sektoroch by mohlo dôjsť k špecifikácii skrátenia karantény pre zaočkovaných a nezaočkovaných. Zaočkovaní by mohli byť v karanténe iba tri dni. Lengvarský upozornil, že k takémuto kroku by sa pristúpilo pre problémy s výpadkami pracovníkov. Z medicínskeho hľadiska totiž podľa jeho slov môže byť osoba aj po piatich dňoch stále infekčná.

"Pokiaľ bude nutné skrátiť karanténu vzhľadom k sektorovým výpadkom, čo vzhľadom k rýchlosti šírenia predpokladáme, veci sú pripravené, upraví sa to vyhláškou hlavného hygienika. Hovoríme zatiaľ o piatich dňoch. V prípade veľkých výpadkov budeme deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. Zaočkovaní budú mať asi kratšiu karanténu, ale to je ešte predmetom diskusií," povedal novinárom Lengvarský. Dodal, že pri zaočkovaných by malo ísť o trojdňovú karanténu.

Zmeny ešte tento týždeň nenastanú

Minister avizuje, že zmeny neprídu ešte tento týždeň. "Budúci týždeň to bude predmetom diskusií. Skrátenie karantény je z medicínskeho hľadiska nie veľmi lege artis krok, pretože človek je ešte infekčný aj po piatich dňoch aj pri omikrone," zdôraznil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) ministerstva zdravotníctva Matej Mišík doplnil, že po skrátení karantény by mali osoby nosiť respirátor, keďže mnohí ľudia, ktorí vychádzajú zo skrátenej karantény, budú infekční. "Počas skrátenej doby je odporúčanie aspoň domáceho samotestu. Nebude tam však podmienka negatívneho PCR testu pre nedostatok testovacích kapacít," dodal.

Právna analýza k povinnému očkovaniu je pripravená

Právna analýza k možnosti zaviesť povinné očkovanie je pripravená, potvrdil minister zdravotníctva. Chce s ňou najprv oboznámiť predsedu vlády Eduarda Hegera. Minister zopakoval, že o téme sa diskutuje v expertnom kruhu, no definitívne rozhodnutie sa zrodí na politickej úrovni. "Ja osobne som naďalej za povinné očkovanie, minimálne v prípade vybraných rizikových skupín," povedal, spomenul pritom pracovníkov v rámci kritickej infraštruktúry či seniorov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá s Lengvarským na analýze pracovala, uviedla, že štúdia sa zaoberala "celou škálou dôvodov, pre ktoré by bolo potenciálne možné zaviesť povinné očkovanie", z hľadiska zamestnania i veku. Ani Kolíková o záveroch nechcela byť konkrétna, prvý sa o nich podľa nej má dozvedieť premiér.

Sulík, Matovič aj Krajniak sú proti povinnému očkovaniu

Analýza sa mala v zmysle schváleného uznesenia vlády zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti tomuto ochoreniu.

Proti povinnému očkovaniu sú viacerí ministri, napríklad šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS). Za bezpredmetnú otázku to v súvislosti s nástupom novej vlny omikron považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), témou dňa z rovnakého dôvodu to nie je pre ministra financií a vicepremiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ako povedal, "tí, ktorí sa chceli dať zaočkovať, sú zaočkovaní, tí, ktorí tak neurobili, zaočkuje omikron sám".