Oddnes platia nové OPATRENIA: Veľké otváranie, obmedzenia v štyroch režimoch! Zmena aj pre respirátory

Vláda schválila nový tzv. COVID manuál na minulotýždňovom rokovaní. Pravidlá budú platiť plošne, dôvodom je najmä nepredvídateľnosť nového variantu omikron, ktorý je zatiaľ spomedzi všetkých variantov najnákazlivejší. Problémom by pri ňom mohol byť obrovský výpadok zamestnancov, zdravotníkov či učiteľov.

Archívne VIDEO Minister zdravotníctva k 4. dávke: Zatiaľ o nej neuvažujeme, v iných krajinách preočkovali ľudí skôr

Menia sa štyri základné vyhlášky, podrobnosti o presných pravidlách a všetkých výnimkách sú zverejnené vo vestníku vlády:

Respirátory budú povinné aj vonku

Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri:

- ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako 2 metre,

- ak ste na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre.

Galéria fotiek (5) Zdroj: ÚVZ SR

Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky. Ide napríklad o deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, tiež o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo o osobu pri výkone športu.

Zavádza sa nový režim OP+

Od 19. januára sa zavádza sa nový režim OP+ , ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok, napríklad fitnes, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné.

Galéria fotiek (5)

Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou - hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+.

Otvárajú sa všetky prevádzky a služby

Od stredy sa otvárajú všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP). Budú sa riadiť podľa jednotlivých režimov. Hromadné podujatia sa rozdelia do troch skupín podľa rizikovosti, pričom si na základe stanovených podmienok niektoré z nich, ako napríklad kiná, budú môcť režim vybrať.

Galéria fotiek (5)

Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.

Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP).

Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách .

Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP.

Prevádzok v režime ZÁKLAD bude viac

Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ. V REŽIME ZÁKLAD (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

> predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)

> liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára

> prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00)

> lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku

> predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

> zásielkový predaj tovarov

> výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení

> predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby

> práčovne a čistiarne

> čerpacie stanice

> pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií

> služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta

> taxislužby

> advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

> zberné dvory

> služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania

> závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

> obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP).

> prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00. Ide napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne.

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať V REŽIME ZÁKLAD (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

> predajne drogérie

> predajne novín a tlačovín

> výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií

> prevádzky telekomunikačných operátorov

> prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb

> oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení

> kľúčové služby

> obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)

> predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).

> nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

> prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím

> predajne oblečenia a obuvi

> predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne)

> galantérie a predajne textilu

> predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky

> predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky

> knižnice

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu V REŽIME ZÁKLAD predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

LEN V REŽIME OTP môžu fungovať:

> hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

> autoškoly,

> lanovky, vleky,

> vonkajšie športoviská (od 5:00 do 22:00).

LEN V REŽIME OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

> prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5:00 do 22:00; pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ),

> prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 22:00),

> múzeá, galérie, výstavné siene (od 5:00 do 22:00).

LEN V REŽIME OP+ môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

> prevádzky fitnes, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie (od 5:00 do 22:00),

> Krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné,

> ostatné prevádzky obchodu a služieb môžu byť otvorené len v režime OP a do 22:00. (Poznámka: znamená to, že tie prevádzky obchodu a služieb, ktoré sa konkrétne niekde nespomínajú, majú tento všeobecne platný režim).

Podmienky pre otvorené prevádzky

- umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

- zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov

- časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia

- 1 osoba na 15 štvorcových metrov

- ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník

- kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby

Kapacity v prevádzka menia

Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 %).

Ruší sa kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 %).

Fitnescentrá budú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo 1 osoba na 15 štvorcových metrov).

Zamestnanci sa budú povinne testovať do konca januára

Na základe medzirezortnej dohody zostáva testovanie nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa minimálne do konca januára 2022. Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR.

Lehota prekonania COVIDU sa zatiaľ skracovať nebude

Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá; v režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Štyri základné režimy

KOMPLETNE OČKOVANÍ (O):

> osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. 2. 2022),

> osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. 2. 2022),

> osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. 2. 2022),

> deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku,

> osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať:

- certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

- negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Galéria fotiek (5)

TESTOVANÍ (T):

Osoby s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19:

> RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo

> antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu.

PO PREKONANÍ (P):

> osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní),

> uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021.

OP+:

> osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:

- najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka,

- najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka,

> osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávko

vej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,

> kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu),

> kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,

> osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia MZ SR a zároveň je schopná sa preukázať:

- certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

- negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu,

> osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,

> osoby do 6 rokov veku bez testu.

Podmienky pre konkrétne prevádzky, obchody a služby

TAXISLUŽBY

- obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)

- po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom

- v každom rade najviac dve osoby (vrátane vodiča)

OBCHODNÉ DOMY

- musia byť uzavreté sedacie sekcie

- platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov

- povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO

- len pre OP

- po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas

AUTOŠKOLY, ŠKOLIACE STREDISKÁ INŠTRUKTOROV

- otvorené len pre OTP

- po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru

- pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky

- počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára

- kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30

- pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

HOTELY A PODOBNÉ SLUŽBY KRÁTKODOBÉHO UBYTOVANIA

- v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

- v režime OP+ môžu fungovať pre všetkých

- zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym - účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

- na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú

- služby verejného stravovania (bary, reštaurácie) a wellness prevádzkovať podľa pravidiel stanovených pre ostatné takéto prevádzky mimo hotelov

UBYTOVANIE PRE LYŽIARSKE A SNOUBORDOVÉ VÝCVIKY A KURZY

- v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku

- za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy,

LANOVKY A VLEKY

- len v režime OTP

- za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)

PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA

- pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5:00 až 22:00

- konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba

- pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových hodín

FITNESCENTRÁ

- len v režime OP+

- maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí

- viesť zoznam návštevníkov prevádzky

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE A KÚPEĽNÉ LIEČEBNE

- maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí.

UMELÉ KÚPALISKÁ

- neprevádzkovať pitné fontánky

- podrobnejšie technické podmienky určuje vyhláška v § 14