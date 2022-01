Slovenka sa nevie prihlásiť na tretiu dávku: NCZI ju eviduje, že je v zahraničí, hoci sa odtiaľto ani nepohla

Vakcináciu odporúča široká lekárska obec i vedci. Niekedy ale v tejto súvislosti vznikajú problémy, ktoré celý proces len spomaľujú. Výsledný efekt je potom taký, že na Slovensku by už mohlo byť viac zaočkovaných ľudí. Realita je však iná. Tento týždeň sme informovali o Slovenke, ktorá absolvovala vakcináciu v dvoch rôznych krajinách, v dôsledku čoho ju na Slovensku nemohol doktor vložiť do databázy, aj keď v ČR dostala po aplikovaní druhej dávky písomné potvrdenie. V praxi teda absolvovala dve kolá očkovania, no na tretiu posilňovaciu dávku ísť nemohla, pretože systém ju neevidoval ako plne zaočkovanú osobu. Do dnešného dňa nedisponuje očkovacím preukazom, hoci druhú dávku dostala ešte vlani v júli.

Systém ju eviduje, že je v zahraničí

Iný prípad nastáva, keď sa chcete prihlásiť na tretiu posilňovaciu dávku, no Národné centrum zdravotníckych informácií vás eviduje podľa mena a rodného čísla ako osobu, ktorá sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky. Sťažovateľka pritom SR vôbec neopustila. O tejto skutočnosti nás informoval jej otec.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Martin Baumann, gettyimages.com

"NCZI píše mojej dcére, že sa nemôže registrovať na očkovanie, lebo nie je na Slovensku. Pritom sa zo Slovenska ani nepohla. A táto organizácia neodpovedá ani na moje e-maily," vyjadril sa. Okrem toho podotkol, že "je to paradox, pretože prvé dve dávky boli bez problémov. Tretia je už niečím skomplikovaná".

Stanovisko NCZI

Ľudia dostávajú niekedy sms-ky s chybnými údajmi o očkovaní. Kontaktovali sme preto NCZI a spýtali sa, ako by mali ľudia v takýchto prípadoch postupovať. "V prípade, ak potrebujú občania získať informácie a návod na prihlásenie sa na očkovanie, môžu využiť naše call centrum alebo kontaktný formulár, poprípade všetky informácie nájdu aj na sociálnych sieťach NCZI. V každom prípade NCZI každý podnet dôsledne skontroluje a zistí príčinu nahlásenej chyby. Pre preverenie však bude NCZI potrebovať identifikátor osoby, COVID-19-PASS alebo rodné číslo, aby dokázalo skontrolovať údaje v systéme a dokázalo personifikovane odpovedať." uvádza sa v stanovisku úradu.