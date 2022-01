Slovenka rieši obrovský problém: Druhú dávku dostala v zahraničí, teraz sa nevie domôcť COVID preukazu!

BRATISLAVA - Na Slovensku sa ľudia čoraz častejšie dostávajú do situácie, kedy sa nemôžu ísť zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu, pretože im ešte nebol vydaný európsky očkovací preukaz. V praxi už ale podstúpili dve kolá očkovania. Jedno z nich bolo v zahraničí, a to je problém.

Očkovacia matematika je jasná. Čím viac ľudí sa dá zaočkovať, tým skôr porazíme pandémiu. V súčasnosti však nezaočkujú treťou dávkou každého. Problém nastáva vtedy, keď neabsolvujete obe kolá na Slovensku. Existujú prípady, kedy boli ľudia prvýkrát zaočkovaní u nás, no mesiac nato už museli odísť za prácou do zahraničia. Dostali potom správu, aby sa dostavili na druhé kolo očkovania. Lekár v zahraničí vás síce zaočkuje, no tu sa celý problém len začína.

Jedna pani, ktorá požiadala o anonymitu, sa ocitla v bezvýchodiskovej situácii práve kvôli tomu, že druhú vakcínu jej aplikovali v Českej republike. V tejto situácii sa však neocitla dobrovoľne. Podľa svojich slov sa chcela dať zaočkovať už na 25. deň od prvej dávky, pretože vedela, že nasledujúce dva mesiace strávi v ČR. "Pred odchodom som sa bola informovať v očkovacom centre, no tam mali presný počet vakcín, takže ma nemali ako zaočkovať. Po dohode s lekárom z Českej republiky som sa napokon rozhodla zaočkovať tam," priblížila.

Po zaočkovaní v ČR dostala potvrdenie

V ordinácii v ČR jej po aplikovaní druhej dávky vystavili potvrdenie o očkovaní, ktoré si musela zaplatiť, pretože nemá české zdravotné poistenie. S dokumentom sa mala obrátiť na očkovacie centrum v SR, aby jej bol pridelený európsky digitálny COVID preukaz. Tam jej však povedali, že zaevidovať môžu len tých ľudí, ktorí absolvovali obidve kolá vakcinácie na Slovensku. Pani odporučili, aby sa obrátila na NCZI. Keďže ani po týždni sa tam nedokázala dovolať, vypísala kontaktný formulár.

Prešli dva mesiace, ale nikto sa jej neozval. Po ďalšom pokuse jej po mesiaci prišla odpoveď so slovami, že NCZI nie je kompetentné rozhodovať o uznaní a zapisovať očkovania z iných krajín. "Máme na starosti len prevádzku systému a dáta sú dodávané prostredníctvom lekárov, vakcinačných centier alebo MOM (mobilné odberové miesto, pozn. red.). V uvedenej veci Vám odporúčame kontaktovať Ministerstvo zdravotníctva."

NCZI na svojej internetovej stránke uvádza, že odporúča sa obrátiť s touto požiadavkou na Ministerstvo zdravotníctva SR. Spolu so žiadosťou treba zaslať aj doklady potvrdzujúce očkovanie formou e-mailu. Po uznaní očkovania zo strany MZ SR a následnom nahratí informácií do systému NCZI bude môcť osoba požiadať o vydanie digitálneho COVID preukazu o očkovaní v EÚ.

Slovenka teda kontaktovala rezort zdravotníctva, ktorý reagoval na jej žiadosť takmer okamžite. V správe sa uvádzalo: "Ministerstvo za účelom nahrávania v zahraničí aplikovaných dávok do slovenského systému vybavuje iba žiadosti týkajúce sa aktuálne registrovaných vakcín na území SR. Ak Vám vakcína bola podaná v členskej krajine EÚ po dátume 1.7.2021, prosíme, kontaktujte krajinu, v ktorej ste boli očkovaný a požiadajte ich o vydanie digitálneho COVID preukazu EÚ. Na základe dohovoru krajín EÚ by mal byť digitálny COVID preukaz EÚ od 1.7.2021 vydávaný v štáte, kde bola vakcína aplikovaná (platí to pre všetky členské krajiny EÚ). V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte."

Ak by som bol Slovák, tak vám viem pomôcť

Po týchto zisteniach sa pani obrátila so svojím problémom na českú stranu. Kontaktovala lekára, ktorý by ju mohol zaevidovať, a poskytla mu doklad o druhej dávke očkovania. Lekár u však svojím vyjadrením zaskočil. Evidencia údajne nie je možná, pretože nikdy nebola ani nie je poistená v ČR. "V databáze nemáme o vás žiadny záznam. Pokiaľ by som bol Slovák, tak vám dokážem pomôcť. Do systému by vás preto mohol zaevidovať váš doktor, a to aj v prípade, ak vás nezaočkoval. U nás to tak funguje, ale len u pacientov s českým poistením."

Tretiu dávku zatiaľ dostať nemôže

Po tejto informácii pani kontaktovala ešte svoju obvodnú lekárku na Slovensku, no tá jej odpovedala, že do evidencie zadávajú len tých ľudí, ktorých zaočkovali. Za podobný spôsob, aký aplikuje spomínaný český lekár, by nechcela niesť žiadnu zodpovednosť. Slovenka sa snaží do dnešných dní o evidenciu druhej dávky, ktorú absolvovala už vlani v júli. Pokiaľ sa ale toto nevyrieši, treťou dávkou ju nikto nezaočkuje.

Po týchto zisteniach sme kontaktovali NCZI aj Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI sa vyjadrilo, že tento problém eviduje a na základe zadania MZ SR ho rieši. "Vzhľadom na to, že ide o nadrezortnú problematiku, Národné centrum zdravotníckych informácií spolupracuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy na zavedení jednotných štandardov a postupov týkajúcich sa tejto témy." Rezort zdravotníctva aktuálne pracuje na procese zlepšenia vydávania digitálnych COVID preukazov EÚ pre očkovaných v zahraničí. "V prípade, že má osoba hodnoverný doklad o očkovaní v zahraničí, napríklad Medzinárodný očkovací preukaz, môže požiadať o zápis očkovania aj svojho lekára."