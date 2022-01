Ťažkosti po očkovaní? Možno ste si ich vsugerovali sami: S vysvetlením nocebo efektu prichádza najnovšia štúdia!

BRATISLAVA - Počuli ste už o tzv. "nocebo" efekte? Z psychického hľadiska je to čosi podobné, no opačné ako placebo efekt, ktorý nastáva po podaní lieku či vakcíny. V oboch prípadoch však ide o zistenia skutočnej reakcie a funkčnosti lieku na základe pokusov a testovacích skupín, výraz nocebo efekt so sebou navyše nesie práve svetlo dnešných dní pandémie a s tým súvisiaceho očkovania. Tento fenomén sa mohol totiž prihodiť po očkovaní proti koronavírusu aj vám a zrejme ste o tom ani nevedeli.