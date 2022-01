Otrasný prípad z Miloslavova: Dobitú Andreu zastupuje známy advokát! Zanedbaná výchova aj ďalšie opatrenia

Už vyše týždňa žijú všetky sociálne siete brutálnym prípadom z Miloslavova. Partia násťročných detí mala v opustenej budove opiť, vyzliecť a dobiť len 11-ročné dievča, ktoré bolo ich kamarátkou. Údajne tak mali spraviť preto, že na jednu zo starších dievčat rozlialo kofolu. Prípad je o to horší, že deti si mali všetko nahrávať na mobil a neskôr medzi sebou posielať.

Prípad riešili seneckí policajti ako lúpež, neskôr sa dostal na krajské riaditeľstvo do Bratislavy. Polícia dnes prostredníctvom hovorcu Michala Szeiffa oznámila, že vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v tejto súvislosti ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v jednočinnom súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva.

Andrea (11), ktorú mali v Miloslavove dobiť jej starśí kamaráti

"V prípade ak sa v priebehu vyšetrovania na základe zadovážených dôkazov preukáže podozrenie zo spáchania aj z iných trestných činov vyšetrovateľ bude postupovať v zmysle zákona a začne trestné stíhanie aj o ďalšie trestné činy," dodal Szeiff.

Zdroj: Instagram

Poškodenú zastupuje známy advokát

Okamžite po prevalení sa bitky maloletej Andrey sa na sociálnych sieťach strhla lavína reakcií a zverejnené boli aj mená detí, ktoré mali byť na mieste incidentu. Hlavnou aktérkou má byť len 16-ročná dievčina. Práve jej otec, ktorý je advokát, rozpútal vášne, keď sa vyjadril na stránke Miloslavova, že jeho dcéra dávala 11-ročnej Andrei prvú pomoc. Svoj komentár neskôr vymazal, keď naň ľudia začali reagovať s tým, že prípad dobitého 11-ročného dievčaťa nie je prvý. Jeho dcéra má byť v obci známa svojim agresívnym správaním a polícia bola k rôznym bitkám údajne volaná viackrát. Podľa obyvateľov však nikdy nič nevyriešila.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa poškodenú Andrejku a jej rodinu rozhodol zastupovať známy advokát Marek Para. "Bol som oslovený, predmetná téma s celospoločenským dopadom ma oslovila a je nevyhnutné zodpovedne pristúpiť k danému prípadu a preskúmať aj možné zlyhanie autorít, ktoré mali byť v minulosti oslovené s tým, že už dochadza k šikanovaniu a bitiu maloletých a tým, že mohli danému skutku zabrániť," povedal pre Topky Para.

Poškodenú 11-ročnú Andreu a jej rodinu zastupuje známy advokát Marek Para Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

"Zároveň je nevyhnutné poskytnúť tejto rodine zodpovednú právnu pomoc, a preto aj pro bono, vzhľadom na to, že som si nemal záujem v tomto prípade uplatniť trovy, som pristúpil k tomu, že tejto rodine pomôžem," vysvetlil Para, prečo sa rozhodol klientku zastupovať bez nároku na honorár.

Advokát zároveň opísal ďalší postup toho, čo bude v prípade nasledovať. "Dnes som založil plnú moc na KRPZ vyšetrovateľke, požiadal som za poškodených o prístup do spisu a potom, čo sa oboznámim s obsahom spisu a potom, čo vyrozumiem rodinu a dajú mi súhlas, vzhľadom na to, že sú to citlivé informácie, so zverejnením takých častí vyšetrovania, ktoré ho neohrozia, tak budem informovať médiá," povedal advokát s tým, že tak, ako budú sledovať trestnoprávnu rovinu prípadu, tak budú sledovať civilnú alebo netrestnú.

Budova, v ktorej sa mal celý incident odohrať Zdroj: Topky.sk / PH

"Budeme navrhovať výchovné opatrenia ku vzťahu k tým maloletým, ktorí sú podozriví so spáchania skutku, kedy v podstate aj vzhľadom na vyjadrenia rodičov, je zrejmé, že výchova je zanedbaná," dodal pre Topky.sk Marek Para.