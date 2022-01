Veľké pátranie v Tatrách! Počas túry na Gerlach sa stratili traja turisti, podľa mobilov majú byť stále v horách

Tiesňovú linku HZS kontaktoval v piatok krátko pred polnocou ich kamarát, ktorý sa s nimi mal stretnúť večer po ich zostupe v Tatranskej Polianke. "Posledný telefonický kontakt s nimi mal medzi 10.00 a 11.00 h dopoludnia, keď mu povedali, že vystupujú Batizovskou próbou a že z dôvodu ťažkých podmienok by im to malo trvať dlhšie, ako mali naplánované, ale okolo 17.00 h by mohli byť dole. Keďže ani do polnoci k autu neprišli, telefóny im stále zvonili, ale ani jeden na telefonáty ani na SMS neodpovedal, požiadal o pomoc HZS," uviedli horskí záchranári.

Podľa mobilov sú stále v horách

Trojica záchranárov ešte v noci vyšla Poliakov hľadať zo Sliezskeho domu pod Batizovskú próbu. Ani tam však nebolo turistov vidieť. Lokalizácia mobilných telefónov potvrdila, že sú stále v horách. Posádka leteckých záchranárov z Popradu v sobotu ráno preletela s dvoma záchranármi HZS nad oblasťou.

Zdroj: Facebook/HZS

"O súčinnosť bola požiadaná aj Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá po prílete vyzdvihla z heliportu ďalších štyroch horských záchranárov a opätovne prepátravali oblasť Gerlachovského štítu, a to z Batizovskej aj Velickej doliny," informovala HZS na svojej webstránke. Vo Velickej doline boli v rámci súčinnosti vysadení tiež poľskí horskí záchranári zo Zakopaného so zariadením na lokalizáciu telefónnych prístrojov.

Pátranie bolo na dnes ukončené

"Záchranársky vrtuľník z Popradu vzlietol dnes ráno s východom slnka a smeroval k najvyššiemu vrchu Vysokých Tatier. Už predchádzajúci deň sa odtiaľ nevrátili z túry traja poľskí horolezci, a tak sa hneď ráno začala záchranná akcia. S dvomi členmi Horskej záchrannej služby smeroval vrtuľník ku Gerlachovskému štítu, kde z paluby záchranári prepatrávali možné oblasti, kde by sa horolezci mohli nachádzať. Podľa posledných informácií bola pátracia akcia pre dnešný deň ukončená, žiaľ, bezvýsledne," uviedla na sociálnej sieti letecká záchranná služba Air - Transport Europe.