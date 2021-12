Opitý a zranený turista bol agresívny: Privolať k nemu museli políciu

"Muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, si pádom na chodníku spôsobil poranenie rebier a nohy," priblížila HZS s tým, že pomoc horských záchranárov mu privolali turisti, ktorí ho našli v oblasti nad Dlhým vodopádom. Turisti mali tiež zranenému poskytnúť do príchodu HZS prvú pomoc.

Horskí záchranári po príchode na miesto udalosti turistu vyšetrili, ošetrili a nohu mu zafixovali. Následne ho za pomoci saní a snežného skútra transportovali do Starého Smokovca k Domu HZS. "Vzhľadom na to, že 36-ročný turista bol už počas transportu, ako aj po ňom agresívny, privolali príslušníkov polície," doplnila HZS s tým, že po vykonaní potrebných úkonov a za asistencie polície pacienta napokon horskí záchranári odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotníckej pomoci.