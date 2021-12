Dráma v Nízkych Tatrách: Vážne zraneného chlapca odvážali zo zjazdovky leteckí záchranári

Ako informovali horskí záchranári na sociálnej sieti, zranený chlapec dostal na mieste nehody neodkladnú prvú pomoc. Podali mu medikamentóznu liečbu, založili fixačný imobilizačný panvový pás a uložili ho do vákuového matraca. Do príletu záchranárskeho vrtuľníka horskí záchranári transportovali chlapca na Priehybu. "Tu bol zranený chlapec naložený na palubu vrtuľníka," konkretizovali. Dopravili ho do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj: Facebook/Horská záchranná služba