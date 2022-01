Má omikron naozaj ľahší priebeh ako delta? Odborníci dvíhajú varovný prst: Všetci musíme dávať pozor!

Podľa posledných informácií je síce variant omikron mimoriadne infekčný, ale nespôsobuje také problémy, ako predchádzajúce varianty. Podľa dát z rôznych krajín, ktoré teraz prežívajú silnú vlnu omikronu, končí v nemocniciach oveľa menej ľudí, aj keď PCR testy denne odhalia desaťtisíce prípadov denne. Mnohí sa však obávajú týchto informácií, nakoľko všetky dáta pochádzajú z krajín, ktoré sú silno zaočkované a nik tak nevie, čo to spôsobí na Slovensku, kde je zaočkovaná ani nie polovica obyvateľstva.

Podľa informácií zo zahraničia by nemal variant spôsobovať problémy nielen u očkovaných a prekonaných, ale aj u neočkovaných. Je to však naozaj tak? „Žiaľ, toto tvrdenie môže niekoho popliesť a voviesť do omylu, že omikron nie je nebezpečný,“ napísali autori projektu Očami farmácie. Ako dodali, omikron je pre človeka, ktorý nemá žiadnu imunitu, naďalej veľmi nebezpečný. Na pozore by však mali byť všetci, pretože stále nie je isté, či je omikron naozaj slabší, ako sa tvrdí.

„Fakt, že omikron v niektorých krajinách spôsobuje miernejší priebeh, môže byť spôsobený viacerými faktormi: mladšia populácia, premorenosť, opätovné nakazenia, očkovanie, posilňujúce dávky,“ upozornili s tým, že všetko vstupuje do rovnice a zohráva svoju úlohu. Omikron je naďalej pre neočkovaných nebezpečná a od ostatných variantov sa nemusí líšiť. Problémom môže byť aj jeho vysoká infekčnosť, ktorá spôsobí opätovné preplnenie nemocníc, čo pocíti každý z nás. „Omikron je stále veľká hrozba. Nepodceňme ho,“ uzavreli.