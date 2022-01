Opatrenia sa opäť MENIA: Otvorené krčmy a reštaurácie! Nie však pre každého a za prísnych podmienok

Aj keď je situácia na Slovensku viac-menej stabilná a klesli nám nielen čísla pozitívnych testov, ale aj hospitalizovaných, stále nemáme vyhraté. A to z dôvodu mimoriadne infekčného omikron variantu, ktorý zúri v mnohých európskych krajinách a straší vládu a kompetentných aj na Slovensku. Podľa prvotných informácií spôsobuje variant omikron miernejší priebeh a v nemocniciach končí menej ľudí. Rizikom však môže byť, že dáta prichádzajú z krajín, ktoré majú silnú zaočkovanosť populácie a aj imunizáciu zvyšku obyvateľstva.

Mnohí pre zlepšenie situácie volajú aj na uvoľnenie opatrení. Jedno z najdôležitejších schválila vláda ešte pred Vianocami – a to otvorenie gastroprevádzok. Tie však budú otvorené len za určitých a mimoriadne prísnych podmienok.

Proti uvoľneniu zbrojil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý tvrdil, že nemusí ísť o úplne vhodné riešenie. Naopak, minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý dlhodobo vyzýval na otvorenie gastrosektoru, hovoril, že nateraz by sme z omikronu nemali robiť vedu. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského však môže na prelome januára a februára prísť vrchol štvrtej vlny.

Prísne podmienky

Od pondelka sa napriek tomu otvoria brány gastroprevádzok – teda reštaurácií, kaviarní, barov a pohostinstiev. Budú sa však môcť otvoriť len pre tých, ktorí už koronavírus prekonali, alebo sa proti nemu dali zaočkovať. Tí budú môcť jedlá a nápoje konzumovať aj vo vnútri prevádzky. Okrem toho bude potrebné dodržať maximálnu obsadenosť, a to 50% kapacity zariadenia. Toto nariadenie sa netýka závodných, školských a podobných jedální. Konzumáciu pokrmov alebo nápojov je potrebné umožniť výlučne posediačky, pričom sa musí dodržať potrebný, minimálne dvojmetrový rozostup medzi stolmi. Pri jednom stole môžu sedieť najviac 4 osoby, prípadne osoby z jednej domácností.

„Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou,“ uzavreli hygienici. Naďalej však platí nočný zákaz vychádzania. Pre prevádzky to znamená, že môžu byť otvorené len do 20. hodiny. Nočný zákaz vychádzania platí totiž platí od tejto hodiny do 5. hodiny nasledujúceho dňa. Tento zákaz vychádzania spolu s núdzovým stavom platí do nedele 9. januára.

Po tomto dátume by sa do lavíc mali vrátiť aj žiaci, ktorým vtedy končia vianočné prázdniny. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského bude rýchlosť šírenia omikronu veľmi vysoká, naďalej však má na túto tému málo informácií. „Čo však vieme je, že naša populácia nie je zaočkovaná dostatočne. To znamená, že citlivosť veľkej časti populácie, predovšetkým staršej, je vysoká, či už na deltu alebo na omikron. Hrozí riziko naplnenia nemocníc,“ uviedol Lengvarský.

Stále platné opatrenia do 9. januára

1. Obchody sú otvorené pre skupinu "OP", teda pre očkovaných a tých, čo COVID prekonali. Reštaurácií sa to zatiaľ netýka, tie pokračujú v okienkovom predaji, otvárať sa nebudú. Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení.

2. Vláda schválila aj otvorenie základných služieb starostlivosti o ľudské telo. Kaderníctva, či prevádzkovatelia kozmetiky, pedikúry či manikúry môžu tiež otvoriť od piatka 10. decembra.

3. Od piatka 10. decembra sa môžu otvoriť aj lyžiarske strediská, vleky, otvorené lanovky. Pri uzatvorených lanovkách môže byť maximálne štvrtinová kapacita (25 %), povinná dezinfekcia a vetranie.

4. Od 10. decembra sa povolia bohoslužby. Buď maximálne 30 osôb, alebo 25 metrov štvorcových na jednu osobu.

5. Otvorené sú aj fitnescentrá. Buď maximálne šesť osôb, alebo 25 metrov štvorcových na jednu osobu.

6. Testy pre deti do 12 rokov sa rušia (preberú status rodiča).

7. Od 25. decembra sa v režime "OP" (teda očkovaní a prekonaní) otvoria aj hotely a penzióny, spoločné ubytovanie pre členov jednej domácnosti. Otvorí sa aj wellness pre ubytovaných hostí. Možná bude donáška stravy na izbu. Ubytovaní, aj keď sú očkovaní alebo COVID prekonali, musia mať pred nástupom negatívny test (PCR, antigén alebo samotest v hoteli).