V Bratislave je zakázané používať hlučnú pyrotechniku aj na Silvestra

BRATISLAVA - Mesto Bratislava nebude ani tento rok organizovať silvestrovské oslavy a tradičný novoročný ohňostroj odpálený z lode na Dunaji. Magistrát to zdôvodňuje aktuálnou nepriaznivou epidemiologickou situáciou v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

"Prvoradou úlohou mesta v tejto situácii je chrániť zdravie obyvateľov. Vítanie nového roka býva udalosťou, pri ktorej sa na rôznych miestach zhromažďuje veľký počet ľudí a mesto by takýto dav nemalo možnosť a kapacitu usmerniť podľa platných pravidiel," uviedli z hlavného mesta.

Usporiadanie polnočného ohňostroja by si podľa magistrátu zároveň vyžiadalo vysoké náklady, ktoré by neboli vynaložené hospodárne. "Najmä vzhľadom na výdavky, ktoré už mesto utrpelo v súvislosti s pandémiou," podotkol magistrát. Hlavné mesto pre dlhodobo pretrvávajúcu pandemickú situáciu preto v tomto roku ani v rozpočte nepočítalo s oslavami príchodu nového roka a ohňostrojom. Pre zhoršenie epidemiologickej situácie zrušila Bratislava aj tento rok vianočné trhy v centre mesta.

Rozlúčku so starým rokom a vítanie nového roka hlavné mesto neorganizovalo pre pandémiu nového koronavírusu ani minulý rok. Naposledy sa konali spoločné silvestrovské oslavy v centre na Hviezdoslavovom námestí a na Námestí Ľudovíta Štúra, ktoré vyvrcholili tradičným polnočným ohňostrojom na Dunaji so svetelnou hudobnou šou, na prelome rokov 2019 a 2020.

V Bratislave je zakázané používať hlučnú zábavnú pyrotechniku aj na Silvestra

V Bratislave je celoročne zakázané používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3. Platí to aj počas Silvestra (31. 12.) i na Nový rok (1. 1.). Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. Bratislavská mestská polícia na svojom webe informuje, že je pripravená postihovať ľudí, ktorí tento zákaz nerešpektujú.

"Ak vás od používania zakázanej pyrotechniky neodradí pokuta, myslite na zvieratá v domácnostiach a aj v zoologickej záhrade, kde môžete sebeckým konaním napáchať veľké škody," vyzýva mestská polícia, ktorá v uplynulých dňoch posilnila svoju hliadkovú činnosť. Hlučná zábavná pyrotechnika podľa polície spôsobuje zvieratám vysoký stres, ktoré sa boja zvukových a vizuálnych efektov. "Tie stoja často za útekom psov, napríklad z vyhradených voľných výbehov. Každoročne v tomto období bojuje s pyrotechnikou aj Zoo Bratislava," spresnila polícia s tým, že vyplašené zvieratá vedia v areáli záhrady spôsobiť značné škody. V bezprostrednej blízkosti zoo sa nachádza aj útulok Slobody zvierat. Negatívne pôsobí pyrotechnika aj na starších ľudí a deti.

Polícia zároveň upozorňuje, že zábavná pyrotechnika každoročne stojí za mnohými zraneniami, ktoré si vyžadujú lekárske ošetrenie. "Počas silvestrovskej noci sa k manipulácii s pyrotechnikou pridáva ešte konzumácia alkoholu, ktorá znásobuje riziko zranenia," podotkla. Dopravný podnik Bratislava musí pre opakujúci sa vandalizmus počas silvestrovských osláv odstaviť a mechanicky zabezpečiť proti poškodeniu 106 automatov na predaj jednorazových cestovných lístkov v exponovaných lokalitách.

Celoročný zákaz používania hlučnej zábavnej pyrotechniky ako sú petardy či svetlice platí v Bratislave od novembra 2016. Hoci hlavné mesto používanie niektorej zábavnej pyrotechniky na svojom území zakázalo, obmedziť nedokáže ale jej predaj. V uplynulých rokoch bratislavská mestská polícia priznala, že sa jej nie vždy podarilo priestupky zákazu používania pyrotechniky spoľahlivo zistiť, pretože od nahlásenia udalosti po ich samotné preverenie uplynul istý čas, a po príchode na miesto sa priestupca už na ňom nenachádzal.

Mestá v okolí Trnavy ohňostroje zrušili, výnimkou je Galanta

Krajské mesto Trnava nebude mať ani v tomto roku polnočný ohňostroj. Z okresných miest kraja sa rozhodli ho usporiadať v blízkej Galante. Susediaci Hlohovec a Piešťany budú rovnako bez mestského ohňostroja.

V Trnave je to tretíkrát, mesto ohňostroj vynechalo už v roku 2019, kedy uviedla radnica environmentálne dôvody rozhodnutia. "A tiež preto, že príchod nového roka chceme privítať v pokoji a bez vyvolávania stresu u detí, citlivejších osôb či zvierat," vysvetlila vtedy hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Vlani i v tomto roku sa pridali aj protipandemické opatrenia, a tak nebo nad mestom opäť rozžiaria iba súkromné menšie ohňostroje.

Galanta avizuje v piatok ohňostroje dva. O 18.00 hodine najskôr ohňostroj pre deti a o niekoľko hodín na to tradičný polnočný. Primátor Peter Paška na svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že dostal niekoľko podnetov, aby ich nerobili, aby prostriedky venovali útulku. "Na zvieracie účely dávame ročne viac financií ako na ohňostroje, kto chce podporiť útulok, s ktorým mesto spolupracuje, môže aj on prispieť na ich účet," napísal primátor. Doplnil, že mesto ohňostroje predošlé dva roky po sebe nemalo. "Najprv sme posielali peniaze do Prešova, kde vybuchol kvôli úniku plynu bytový dom, potom sme ohňostroj zrušili kvôli protipandemickým opatreniam. Tento rok polnočné ohňostroje môžete obdivovať z balkónov, stále platí zákaz vychádzania po 20.00 hodine," napísal obyvateľom mesta primátor.