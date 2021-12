Exposlanec OĽaNO kritizoval nelogické opatrenia: Ľudia mu nič nedarovali! Nefňukajte a robte niečo, odkazujú

archívne video

Na Slovensku ešte poriadne neskončila tretia vlna koronavírusu a už sa hovorí o začiatku štvrtej, ktorej bude dominovať hlavne nový variant omikron. Vláda ešte pred Vianocami opäť vyhlásila núdzový stav, zákaz vychádzania a mierny lockdown. Na to opäť najviac doplatil gastro sektor. Rovnako trpia aj hotely, ktoré počas najsilnejšej sezóny nemohli byť otvorené.

Vláda opatrenia neskôr zmiernila a zákaz vychádzania platí od 20:00 do 05:00 a pre očkovaných a prekonaných otvorila aj hotely. Od tretieho januára by sa mali otvárať aj gastro prevádzky, no stále platí zákaz vychádzania, čo znamená, že môžu svojich hostí obslúžiť len do 20:00. To zistil aj poslanec NRSR Ján Krošlák, ktorý kandidoval za poslanecký klub OĽaNO a neskôr z neho odišiel.

Zdroj: Facebook/Ján Krošlák

"Taj už fakt neviem, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Som v Tatrách v jednom hoteli jednej nemenovanej známej siete. Všetci, čo sú tu ubytovaní, sú zaočkovaní a ešte aj majú megatívny test. To si majitelia hotela zle vysvetlili opatrenia, že o 20:00 zatvárajú reštauráciu a bar pre ubytovaných? A už môžme jesť alebo piť iba na izbe? Alebo to naozaj vyžaduje vyhláška? To fakt u nás niekto ide takto obmedzovať zaočkovaných a ešte negatívne testovaných ľudí? Alebo len chyba na strane hotelov?" pýtal sa v statuse na sociálnej sieti Krošlák.

Ľudia mu však nič nedarovali, pretože sú presvedčení, že ako poslanec NRSR je aj on zodpovedný za prijaté opatrenia a to, že práve gastro sektor krváca. Svoj komentár mu zanechal aj šéf TMR Igor Rattaj.

Zdroj: FB/Ján Krošlák

"Tak tu nefňukajte a robte niečo, ako poslanec môžete oveľa viac. Mimochodom, za túto deb*lnú vyhlášku č. 306 je zodpovedné hlavne OĽaNO. Sulík a Kollár boli proti," napísal Rattaj.