Rýchlo sa menia rozhodnutia vlády i pandémia: Konzílium treba podľa Sulíka rozšíriť

Richard Sulík

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA – Rozhodnutia vlády sú chaotické, rýchlo sa menia, no prudko sa mení aj pandémia nového koronavírusu. Konzílium odborníkov by sa mohlo rozšíriť napríklad aj o ekonómov. Myslí si to líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Na otázku, či vládny kabinet zvláda boj s pandémiou, odpovedal, že by to určite mohlo byť aj lepšie.