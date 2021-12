Očkovali vás vakcínou od Moderny? Dôležitá správa! Analytik Tillinger adresuje ľuďom prosbu

Ako upozornil dátový analytik Jakub Tillinger, sám výrobca vakcíny uviedol, že rozhodnutie zamerať sa na súčasnú vakcínu, mRNA-1273, bolo čiastočne spôsobené tým, ako rýchlo sa nedávno objavený variant šíri. "Spoločnosť stále plánuje vyvinúť vakcínu špecificky na ochranu proti omicronu a dúfa, že sa začiatkom budúceho roka dostane do klinických skúšok," tvrdí.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

To, čo je ale teraz k dispozícii, je práve "1273", na čo poukázal aj hlavný lekár Moderny Paul Burton. "Je to vysoko účinné a je to mimoriadne bezpečné. Myslím si, že to ochráni ľudí počas nadchádzajúceho dovolenkového obdobia a počas týchto zimných mesiacov, keď budeme svedkami najsilnejšieho tlaku omicronu," uviedol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassene Dridi

Firma tvrdí, že dvojdávkový cyklus jej vakcíny vytvoril nízke neutralizačné protilátky proti variantu omicron, ale posilňovacia dávka 50 mikrogramov zvýšila neutralizačné protilátky proti variantu až 37-násobne. Tá sa podáva ako tretia, posilňovacia dávka, aj na Slovensku.

"Choďte si prosím všetci pre 3. dávku, ochránite seba, svojich blízkych a najmä pomôžete znížiť očakávaný tlak na našich zdravotníkov v januári a vo februári," vyzýva Tillinger.