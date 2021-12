Odmietam politizáciu zásahov policajného zboru, do budúcna bude postupovať rovnako, tvrdí Hamran

Zdôraznil, že platí núdzový stav, ktorý nemožno porušovať ani vyzývať na jeho porušovanie. Policajný zbor (PZ) bude podľa jeho slov aj do budúcna podobne zasahovať bez ohľadu na politickú príslušnosť aktérov. "Odmietame akékoľvek politické vplyvy na činnosť našich policajtov," vyhlásil Hamran. Zdôraznil, že polícia musí v demokratických krajinách konať nestranne, nezávisle a jednotliví policajti by mali postupovať zdržanlivo, aby nevznikali pochybnosti. V uplynulom týždni podľa neho policajti ukázali, že dokážu konať vo vzťahu ku komukoľvek.

V súvislosti so zásahom voči záchranárom pred parlamentom poznamenal, že polícia musela konať. "Keby nenarazili na policajtov pri porušovaní protipandemických opatrení, tak by som ako policajný prezident zlyhal a moji policajti tiež," podotkol s tým, že PZ musí dohliadať na dodržiavanie pravidiel. Voči dvom organizátorom začali trestné stíhanie, no prokuratúra ho zrušila. Predpokladá, že prípad bude ďalej riešený ako priestupok.

Hamran tiež odmieta porušovanie ústavných práv poslanca NR SR pri zásahu voči Ficovi. Poslanec podľa neho nebol zadržaný v zmysle ustanovení, na základe ktorých treba súhlas parlamentu. "Roberta Fica nestíhame za to, že sa zúčastnil na masovom zhromaždení, ale stíhame ho za to, že hromadne vyzýval na porušovanie dôležitej povinnosti uloženej zákonom," vysvetlil a podčiarkol, že platí núdzový stav i zákaz zhromažďovania sa. Ficova výzva na účasť na zhromaždení bola podľa Hamrana jasná.

Čakajú na rozhodnutie dozorového prokurátora

Aktuálne polícia čaká na rozhodnutie dozorového prokurátora, keďže bolo vznesené obvinenie z trestného činu podnecovania. Od vyhodnotenia prokuratúry bude podľa jeho slov závisieť aj postup polície pri obdobných prípadoch v budúcnosti.

Čo sa týka riešenia možného nedodržania opatrení zo strany jedného z bratislavských podnikov, Hamran nevylúčil prípadné rozšírenie okruhu podozrivých. Potvrdil začatie trestného stíhania. Všetky tri spomínané prípady podľa Hamrana spája súvis s pandemickými opatreniami. Očakáva od politikov, že nebudú rozdeľovať spoločnosť a rôznymi právnymi kľučkami obchádzať opatrenia stanovené na ochranu zdravia a životov.

Polícia vyhodnocovala aj zhromaždenie súčasných koaličných predstaviteľov na mieste úmrtia Róberta Remiáša. Účasť ľudí na mieste polícia podľa Hamrana dodatočne vyhodnocovala, pretože udalosť nebola dopredu oznámená. Podľa polície nedošlo k trestnému činu, preto prípad postúpila príslušnému úradu verejného zdravotníctva. "Podnet vychádza od nás. Sme za to, aby sa na to pozreli kolegovia, a ak došlo k porušeniu opatrení, platí zásada 'padni, komu padni'," dodal.