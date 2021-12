Aj po dlhých mesiacoch sú naďalej pozitívni: Pacientom infekcia spôsobuje nepríjemnosti! Takto treba postupovať

Aj keď je biela medicína v súčasnosti na druhej koľaji a na prvé miesto sa dostala starostlivosť o pacientov s ťažkými priebehmi koronavírusu, niektoré zákroky sa predsa len stále robia. Prípadne sa donedávna robili. V súčasnosti však pacienti čakajúci na operácie musia okrem predoperačných vyšetrení absolvovať ešte jeden test – na prítomnosť koronavírusu v tele. V súčasnosti si nemocnice v takýchto prípadoch vyžadujú PCR testy, ktoré vedia jednoznačne odhaliť, či je daný pacient nakazený.

V poslednom čase sa však kopia prípady, kedy pacienti dostali nový termín operácie a napriek tomu im stále vyšiel PCR test pozitívny, aj keď už mali byť dávno zdraví. Podľa slov mnohých pacientov sa tak dialo aj po niekoľkých mesiacoch od nakazenia. V krajných prípadoch to bolo dokonca aj pol roka od prvotnej nákazy. Informovalo o tom RTVS. „Môže sa stať, že ten človek, ktorý bol pozitívne testovaný, vychádza opakovane pozitívne testovaný aj 3 – 4 mesiace. Stretli sme sa aj s takými prípadmi dokonca po polroku vyšiel ešte pozitívne testovaný,“ uviedla pre verejnoprávne médium riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi Zuzana Tornócziová.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

V takom prípade by sa podľa hygieničky mali pacienti zamerať na jeden dôležitý parameter PCR testu. Ten ukazuje na infekčnosť človeka. Ide o parameter označený ako Ct a platí pri ňom, že čím vyššiu hodnotu má, tým menej infekčný človek je. Podľa imunológa Miloša Jeseňáka by v takom prípade mal byť človek operovaný aj napriek pozitivite na koronavírus. „V prípade vysokého CT indexu a dlhého odstupu od pôvodnej PCR pozitivity by takýto pacient nemal predstavovať zásadné riziko a mal by byť operovaný,“ konštatoval. Tí, ktorí sa trápia s rovnakým problémom, majú podľa odborníkov aj ďalšiu možnosť – a to požiadať svojho lekára, aby si od laboratória vypýtal kompletný výsledok testu. V prípade, ak je hodnota Ct vyššia ako 35 a pacient nemá príznaky, odborníci predpokladajú, že aj napriek pozitivite nie je daný človek infekčný a nepredstavuje pre svoje okolie riziko.