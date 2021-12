Kollár navrhuje orbánovský model: Otvorme všetko a zabezpečme lôžka! Mne sa asi sníva, kritizuje Kulkovský!

BRATISLAVA – Orbánovský model? V diskusných reláciách to v nedeľu doslova vrelo. V predvianočný čas boli témou číslo jeden pandémia a povinné očkovanie a obavy z variantu omikron. Predseda parlamentu Boris Kollár však vyjadril, čo by podľa jeho slov bolo najlepším riešením v riadení pandémie. Známy považskobystrický lekár Milan Kulkovský však zniesol na šéfa parlamentu vlnu kritiky!

Otvárať, alebo neotvárať reštaurácie a podniky? Túto dilemu vo veľkom cez víkend riešili mnohí politici. Kým minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chce už gastroprevádzky otvárať, premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovorí, že je na takéto odvážne kroky ešte čas a vraj si treba počkať do 9. januára. Prekvapivo však so slovami Sulíka súhlasí ďalší člen vlády – konkrétne predseda parlamentu Boris Kollár. Ten sa návrh Sulíka rozhodol podporiť aj na najbližšom rokovaní vlády.

Archívne VIDEO Detaily o omikrone: Štvrtej vlne COVIDU sa nevyhneme, dôležitá je tretia, posilňujúca dávka, ktorá nás chráni aj pred novým variantom

Kollár totiž v nedeľu predpoludním prišiel do diskusnej relácie RTVS, kde spolu s nezaradeným poslancom Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) diskutovali na aktuálne témy. Obaja politici sa však zhodli na tom, že najlepším riešením by bolo všetko pootvárať a nechať zodpovednosť na ľuďoch. Tento princíp predseda parlamentu nazval orbánovský model, ktorý v susednom Maďarsku zaviedol tamojší premiér Viktor Orbán.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Ten sa páči aj mne. Nechať všetko otvorené, zabezpečiť dostatok lôžok, dostatok pľúcnych ventilácií a dostatok zdravotného personálu, aby sme zvládli ten nápor,“ vyhlásil Kollár v relácii. Podľa jeho slov by zodpovednosť bola individuálne na každom človeku, pričom by sa mohli rozhodnúť z dvoch možností – alebo sa dať zaočkovať, alebo nie. To, ako by to tento systém ustál, však nekonkretizoval. „Nedal si sa zaočkovať, prosím, riskuješ, že zomrieš. My máme strop pri 3 800 lôžkach a sme vybavení, treba pripraviť 6 000 – 7 000 lôžok a nechať všetko otvorené,“ zakončil druhý najvyšší ústavný činiteľ.

Tvrdá kritika od lekára!

Jeho slová však dostali do vývrtky známeho lekára, ktorý pôsobí ako primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice. Ten slová predsedu NRSR okomentoval, že sa mu asi sníva. Koaličnému politikovi pripomenul, že v súčasnosti je strop lôžok v nemocniciach na úrovni 3800 pacientov. A aj to s veľkými problémami. „Už pri týchto počtoch je výrazným spôsobom obmedzená starostlivosť o nekovidových pacientov. Tí sa na niektorých oddeleniach tlačia ako sardinky, šiesti na izbách, ktoré sú určené pre štyroch. Muži a ženy spolu. Na čo sa tu hráme?“ pýta sa Kulkovský.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexandr Kulikov

Poukázal na to, že na Slovensku sú vybudované nemocnice staré desiatky rokov, kde na izbách ležia viacerí pacienti deliaci sa o jedno sociálne zariadenie. V prípade pandémie však platia mnohé protiinfekčné opatrenia, medzi nimi aj to, že v súčasnej situácii majú pacienti k posteli pristavené pojazdné WC. „Politici by mali zdravotníkom, ktorí sú ochotní v takýchto stredovekých podmienkach pracovať, bozkávať ruky a nohy. A nie naopak. Zatvárať ich a v diskusiách dokazovať, že o stave nášho zdravotníctva nemajú ani šajnu. A nečudujem sa tomu. Pri každom vyšetrení využívajú svoj status “nadčloveka” a očakávajú, že si z ich prítomnosti každá sestra a lekár minimálne cvrkne do bielych gatí,“ napísal Kulkovský ironicky.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

Kulkovského však hnevá aj to, že politici vzhľadom k ich postaveniu využívajú v nemocniciach nadštandardné služby, ktoré sú od tých, ktoré majú bežní Slováci po hospitalizácii v nemocnici, na míle vzdialené. „Vyšetrenia vybavené do pár hodín, čajíky varené časťou háremu, nadštandardný prístup celého personálu s americkým “nenúteným” úsmevom,“ poukázal lekár. Reagoval tak na kauzu, ktorá sa odohrala v čase, keď bol Kollár hospitalizovaný po havárii v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Vtedy mali mať dámske návštevy predsedu parlamentu konflikty so zdravotnými sestrami kvôli neuvarenému čaju.

Podľa Kulkovského nie je návrh Kollára zrealizovateľný. A to z dôvodu, že už v súčasnosti zdravotníci starajúci sa o COVID pacientov melú z posledného a odpočítavajú dni, kedy sa tretia vlna konečne skončí. Lekár pripomenul aj situáciu z posledných dní, keď počas dvoch protestov policajti zadržali ich organizátorov – začiatkom minulého týždňa to bol šéf záchranárov František Majerský, a ku koncu týždňa šéf Smeru Robert Fico. „Keď sa zdravotníckemu personálu niečo nepáči a posťažujú sa, odvezú ich policajti. A keď konečne odvezú aj jedného z najväčších odporcov protipandemických opatrení, neurobia nič iné, než výbornú prácu pre jeho marketingový tím. Policajti toho pána odviezli na prvé miesto v ďalšom prieskume. Mučeník, ktorému národ sadol na lep. Je mi na zvracanie…,“ uzavrel Kulkovský.