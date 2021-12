Ulicami Trnavy niekto šíri strach! Antivaxeri prerazili dno: Na leták o vraždení ľudí upozornila aj polícia

TRNAVA – Hoaxy a konšpirácie nie sú iba vecou sociálnych sietí. Hoci posledné mesiace sme boli svedkami ich šírenia najmä touto modernou formou, nechýbajú ani klasické spôsoby. Na jeden takýto upozornila najnovšie polícia obyvateľov Trnavy. Tí by mali zbystriť pozornosť pred vylepenými letákmi.

Polícia upozorňuje, že už po niekoľkýkrát sa opakuje situácia, keď sa v slovenských uliciach objavujú letáky šíriace dezinformácie. Aktuálny príklad pochádza z Trnavy. "Je dôležité podotknúť, že podobné letáky sa na verejnosti objavujú už roky, no nie vždy súviseli s pandémiou," upozornili.

Zdroj: Facebook/ Hoaxy a podvody - Polícia SR

Takéto tlačivá hovoria napríklad o vraždách mobilnými sieťami, o spirituálnych záhadách, o konci sveta a podobne. "Je pravdepodobné, že takéto letáky pracne tvoria, tlačia a vylepujú osoby s nie dokonalým zdravotným, psychickým stavom. Preto ichonanie musíme brať so značnou rezervou, aj keď naďalej existuje riziko, že niekto podobným dezinformáciám uverí a na základe toho bude konať tak, že si ohrozí vlastný život a zdravie," uviedli.

Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

V uvedenom letáku sa podľa nich nachádzajú najexponovanejšie nezmysly, aké sa dali napísať v súvislosti s pandémiou. "Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bojuje proti pandémii a je asi prvou inštitúciou sveta, ktorá by dala všetko za to, aby sa súčasný stav skončil," dodali.