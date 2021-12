Remišová sa RECEPTY naučila vo Francúzsku: Nemala som peniaze, preto pomáhala! TOTO je rýchla čokoládová pena

Väčšinu receptov sa vicepremiérka naučila vo Francúzsku, keď popri štúdiu na Sorbonne pomáhala rehoľným sestričkám za ubytovanie a stravu. "Nemala som nemala peniaze. Sestričky ma poriadne vycepovali aj vo varení a v pečení," uviedla pre Topky.

Rýchla a chutná čokoládová pena

Odtiaľ má výborné recepty a osvedčené postupy na citrónovú tortu, soufflé, madlenky, kokosovú penu a podobne. "Zväčša sú to jednoduché a rýchle recepty. Od mojej mamy mám zas výborné rodinné recepty na punčovú a karamelovú tortu, no jej recepty sú dosť komplikované, zaberú aj niekoľko hodín prípravy," uviedla. Pripravte si s ministerkou rýchlu a dobrú čokoládovú penu. "Je hotová za pár minút a príprava je veľmi jednoduchá," podelila sa vicepremiérka.

Prísady: 170 g tmavej čokolády, 8 cl plnotučného mlieka, 20 g cukru, 4 bielka, 1 žĺtok.

Postup: Posekať čokoládu, dať ju do nádoby. Nechať zovrieť mlieko a vyliať ho na čokoládu. Miešať, až kým sa čokoláda neroztopí. Pridať žĺtok a miešať do hladka. Do bielok pridať štipku soli a vyšľahať tuhý sneh. Pridať do snehu postupne cukor a ešte trochu vyšľahať. Sneh jemne zmiešať s čokoládou. Naliať do misiek, nechať odstáť v chladničke.

Zdroj: archív V. R.

A ako majú prácu podelenú v kuchyni?

"Keď som bola dieťa, mali sme na Vianoce kapra, no väčšinou to vždy skončilo s plačom, lebo som sa nechcela s kaprom, ktorý si plával vo vani, rozlúčiť. Podobne si spomína na traumy zo zabíjania kapra aj manžel, preto teraz už nik v našej rodine na zabitie kapra nemá chuť a kupujeme vypitvané ryby," zdôverila sa Remišová.

K tomu pripravujú makové pupáky, aké robila Remišovej mama a stará mama. "Zemiakový šalát a kapustnicu pripravuje manžel, má svoj tajný recept a nemiešam sa mu do remesla. Deti po večeri poupratujú stôl, riady, každý prispeje svojou troškou," opísala Remišová. Zákusky pečie na sviatky, aby boli čerstvé. "Deti si môžu vybrať, ich favoritmi sú citrónová torta, maková torta bez múky, krémeš, medovníky, klasická bábovka," dodala.

