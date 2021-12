Stovky eur za darovanie krvi neočkovaných? V Rakúsku údajne realita! Polícia varuje, je to hoax

"Tak už to začína, Rakúsko ponúka za darcovstvo krvi 1000 až 1400 eur, ale len neočkovaným," znejú slová istého Jakuba. Ten túto informáciu zdieľal na sociálnej sieti. Behom krátkej chvíle sa jeho príspevok stal virálnym, údajne overenú informáciu zdieľal až 6,5-tisíc ľudí.

Podľa polície, ktorá pravidelne rovnaké informácie vyvracia, však ide o hoax. Muži zákona totiž pri overovaní informácii zavolali do rakúskeho Červeného kríža, kde zistili viaceré skutočnosti. Napríklad to, že v krajine platia rovnaké pravidlá pre darcovstvo, ako na Slovensku, alebo to, že Rakúšania pri darovaní krvi nerozlišujú, či je človek očkovaný, alebo nie. "Vírus sa transfúziou neprenáša, kvalita odobratej krvi sa skúma štandardne ako vždy. Rakúsko nedáva darcom žiadnu finančnú odmenu, tobôž nie uvedené horibilné sumy, darca nemusí dokonca prísť ani s testom, jedine musí mať so sebou rúško," vysvetlili policajti.

V súčasnosti však už pôvodný príspevok nie je dostupný - alebo ho vymazal sám autor, alebo ho niekto „nahlásil“ a vymazal ho správca sociálnej sieti. Podobný hoax bol rovnako nedávno zdieľaný na sociálnej sieti - vtedy autor príspevku tvrdil, že má informácie od človeka z transfúznej stanice, že krv očkovaných vylievajú, pretože sa rýchlo zráža. Ako totiž vysvetlila samotná transfúzna stanica, očkovací status nie je kritérium pre darovanie krvi.

"Téme dezinformácií v súvislosti s očkovaním sa venujeme dlhodobo. Klamlivé informácie na túto tému sú pravidelne zverejňované ako jedna z komunikačných stratégií tvorcov hoaxov zameraných na dokazovanie, že očkovanie je natoľko nebezpečné, že krv neočkovaných sa stáva cenným artiklom," napísali policajti na záver, pričom poukázali na prípad, kedy istý používateľ sociálnej siete zverejnil výzvu, aby si ľudia vážili neočkovaných pre ich čistú krv, ktorá sa im raz môže hodiť.