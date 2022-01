Hrôzostrašná situácia v Bardejove: Kňaza počas liturgie napadol muž! Padali aj vulgarizmy

Celé sa to stalo na Nový rok, kedy v gréckokatolíckom kostole Vinbarg v Bardejove slúžil omšu mladý kňaz. Všetko prebiehalo hladko, kým neprišlo k prednesu evanjelia. Vtedy pred kňaza pristúpil mladík s čapicou na hlave a mikinou s vulgárnym nápisom f**k your God. Následne do kňaza, ktorý prednášal evanjelium, z ničoho nič strčil. „Choď do ....!“ adresoval mladík kňazovi. Situáciu začali riešiť veriaci sediaci v predných laviciach, ktorí mladíka z kostola okamžite vyviedli.

Napadnutý kňaz vo svojom príhovore, krátko po tom, ako ho mladík napadol, povedal: ,,Boh stále nám dáva šancu, nie len na Nový rok - stále nám dáva novú šancu vstať a kráčať za ním. Ale veľakrát kvôli nášmu kresťanskému postoju sme tŕňom v oku u ľudí a momentálne sme to mohli vidieť, že jednoducho človek nikomu nič neurobí a bude na neho zaútočené kvôli tomu, že je kresťan.“

Zdroj: Reprofoto/FB-Bardejovonline

Vecou sa už zaoberá aj polícia. „Počas slúženia novoročnej liturgie v gréckokatolíckom chráme v Bardejove, bol napadnutý 26 ročný kňaz. Muž rukou udrel kňaza do ramena. Napadnutý kňaz neutrpel žiadne zranenia, k útoku ale došlo na mieste verejnosti prístupnom,“ upozornila prešovská polícia. Ako dodali, bardejovská polícia už vo veci začala trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. „Aj keď podľa medializovaných správ kňaz útočníkovi odpustil, my nie. Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody až na tri roky,“ uzavreli.

Samotná farnosť sa rozhodla odstrániť video z omše, kde bolo vidieť napadnutie kňaza, zo sociálnych sietí.