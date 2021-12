Konzílium o COVID opatreniach: Otvorenie obchodov je predčasné! Zákaz návštev sme nenavrhli, je to nemožné

BRATISLAVA - Oddnes platia nové COVID opatrenia, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní. Súčasťou je uvoľnenie opatrení pre skupinu očkovaných a tých, ktorí koronavírus prekonali. Konzílium odborníkov však takéto uvoľnenie nenavrhovalo a považuje to za predčasné. Zákaz návštev je podľa nich nemožný.

Oddnes sa otvárajú pre očkovaných a prekonaných obchody a to na úkor toho, že od pondelka sa zatvoria školy. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v stredu po rokovaní vlády prekvapil vyjadrením, že počas sviatkov bude platiť zákaz návštev a vytvárania tzv. vianočných bublín. Konzílium považuje súbor prijatých opatrení za politické rozhodnutie.

Predčasné otvorenie obchodov výmenou za školy je nešťastné

Politici musia podľa odborníkov zdôvodniť a vysvetliť tieto opatrenia. "Naše návrhy obsahovali motivačné zvýhodnenie očkovaných, no zároveň zohľadňovali zlú epidemickú situáciu. Za nešťastné považujeme predčasné široké otvorenie obchodov a služieb výmenou za plošné zatvorenie škôl. Toto konzílium nenavrhovalo," uviedli v stanovisku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zákaz návštev nie je logický ani vykonateľný

Konzílium rovnako nenavrhovalo ani zákaz rodinných návštev. "V situácii rozsiahleho rozvoľňovania nie je takýto zákaz ani logický, ani vykonateľný. V tomto ohľade je však na mieste veľká opatrnosť najmä z dôvodu očakávaného nástupu ďalšej vlny spôsobenej variantom omikron. Túto hrozbu neradno podceňovať," ozrejmili odborníci.

Aj preto môže byť prílišné uvoľňovanie pri nízkej zaočkovanosti veľmi rizikové. "Pripomíname, že očkovanie je stále najúčinnejší spôsob ochrany. Na rozdiel od mnohých krajín sveta máme zatiaľ vakcínu pripravenú a dostupnú pre každého," dodali.

O bublinách reč nebola

Minister zdravotníctva včera uviedol, že zákaz s výnimkami je platný už teraz a platí od začiatku lockdownu. Návštevy či cesta za rodinou vo výnimkách nie sú, a preto sú zakázané počas sviatkov, a to aj v rámci okresu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"S cieľom zníženia mobily bude cestovanie povolené tak ako doteraz – čiže nebude povolené ani za svojimi blízkymi. Zatiaľ. Hovoríme o cestovaní k lekárovi, do práce, nehovoríme o návštevách," povedal Lengvarský. "O bublinách nebola reč," povedal minister. Rezortu sme sa pýtali, či to plánujú prehodnotiť, aj naďalej však platí to, čo povedal Lengvarský po rokovaní vlády.

Sulík navrhne, aby sa zákaz návštev prehodnotil

Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík navrhne prehodnotiť opatrenie v súvislosti s návštevami blízkych cez vianočné sviatky, uviedol to na sociálnych sieťach. Tvrdí, že sa o tom na vláde nehlasovalo. "Za zákaz stretávania sa s rodinou počas sviatkov sa na včerajšom zasadnutí vlády nehlasovalo. Navrhnem takéto nariadenie prehodnotiť," uviedol Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa neho nemá význam zakázať sa rodine stretávať. "Je to hlúposť," povedal Sulík. "Tvrdím, že toto vyslovene uniklo pozornosti. Chcem veriť a dúfam, že minister zdravotníctva to vidí rovnako a čoskoro zjednáme nápravu," dodal.

Úrad vlády potvrdil, že vláda by mala zákaz návštev prehodnocovať na budúcom rokovaní vlády. Nejde teda o finálne stanovisko. V prípade, že sa situácia zhorší, opatrenia sa budú spríšňovať. Lengvarský na to stanovill novú kritickú hranicu hospitalizovaných. "Ak prekročíme hranicu 3800, opatrenia sa spríšnia a výhody pre očkovaných a prekonaných sa zrušia," uviedol Lengvarský.