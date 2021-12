Polícia kontroluje OPATRENIA: Padli aj pokuty! Otvorená prevádzka a porušený zákaz vychádzania

Ide najmä povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení, obmedzené fungovanie prevádzok, ako aj zákaz vychádzania. V okrese Dolný Kubín zistili viacero porušení.

Muž nemal potvrdenie z práce

Policajti v Žilinskom kraji skontrolovali v nočných hodinách zákaz vychádzania. Zastavené osoby preukázali opodstatnenosť svojej cesty v rámci niektorej z výnimiek zo zákazu vychádzania. Jedným z nich bol aj muž, ktorý sa vo večerných hodinách vracal z benzínovej pumpy, kde pracoval. Chýbalo mu potvrdenie z práce, no mužom zákona sa preukázal dostatočne.

Priznal sa, že sa v noci chcel prejsť. Išiel domov a cestu si trošku ozvláštnil. "Je to super, nie sú tu žiadni ľudia," uviedol muž. "Pripomíname, že zákaz vychádzania platí v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, a to do odvolania najneskôr však do 9. decembra 2021," uviedla v správe hovorkyňa žilinských policajtov Gabriela Kremeňová.

V Dolnom Kubíne zistili viacero porušení

Kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení v okrese Dolný Kubín vykonali príslušníci Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Policajti sa pri kontrolách zameriavajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, najmä vstupy do nákupných stredísk, reštauračných zariadení, prevádzok a podobne.

"Počas spoločnej kontroly jednotlivých prevádzok v jednom prípade zistili porušenie zákazu otvorenia prevádzok, ktoré bude riešiť úrad v následnom správnom konaní. V šiestich prípadoch zistili porušenie zákazu vychádzania, ktoré bolo vyriešené na mieste v blokovom konaní," informovala hovorkyňa žilinských policajtov Nikola Kačkovič. Kontroly pandemických opatrení sú vykonávané vo všetkých okresoch kraja.

Hrozí pokuta do výšky 1000 eur

V prípade, ak osoba nepatrí do niektorej kategórie na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje, porušuje zákaz vychádzania. "Ak sa preukáže porušenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, v takom prípade ide o priestupok podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Príslušník Policajného zboru môže uložiť pokutu v blokovom konaní do 1000 eur, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na príslušný okresný úrad," dodali policajti.